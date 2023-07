Programa Juventude de Curitiba em Ação: Arte, esporte e lazer agitam a comunidade neste sábado!

A arte, o esporte e o lazer aquecem a comunidade em Curitiba

No próximo sábado, dia 29 de julho, a partir das 10h, a Praça Menonitas do Boqueirão será palco de um evento especial promovido pelo Programa Juventude de Curitiba em Ação. Com o objetivo de atrair os jovens da cidade, o evento contará com diversas atividades gratuitas, como apresentações do Talento Jovem, uma feira de serviços, festivais de skate e esportes, além de vivências de lazer.

O Programa Juventude de Curitiba abrange quatro eixos principais: Ciência, Tecnologia e Inovação; Qualificação, Emprego e Renda; Acesso e Garantia de Direitos; e Comunicação, Diálogo e Cidadania. Essa ação, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), é o segundo evento do programa neste ano, com mais três encontros previstos para 2023.

“A intenção principal deste evento é proporcionar aos jovens acesso ao esporte, lazer, arte e cultura, além de oferecer uma variedade de serviços disponíveis em Curitiba, incentivando o protagonismo juvenil na cidade”, explica Helton Stais, diretor da assessoria de Juventude da Smelj.

Festival Talento Jovem

Um dos destaques do evento é o festival Talento Jovem, que contará com cerca de 30 apresentações, mostrando a capacidade da juventude curitibana na música, dança e outras expressões artísticas.

Emissão de RG

Além das atividades culturais e esportivas, o evento também oferecerá a oportunidade de emissão da primeira Carteira de Identidade para o público jovem e adulto (15 a 59 anos). Confira abaixo os documentos necessários para cada situação:

Menor de 16 anos: Original ou cópia autenticada da Certidão de Nascimento Documento de identificação original do responsável que esteja acompanhando o menor Original ou cópia autenticada da Decisão Judicial, Guarda ou Tutela, nos casos de menores acompanhados pelo responsável legal

Solteiro(a) ou em união estável: Original ou cópia autenticada da Certidão de Nascimento

Casado(a) ou viúvo(a): Original ou cópia autenticada da Certidão de Casamento

Desquitado(a), separado(a) ou divorciado(a): Original ou cópia autenticada da Certidão de Casamento com averbação

Brasileiro(a) naturalizado(a): Original ou cópia autenticada do Certificado de Naturalização ou cópia do Diário Oficial



Em todos os casos acima, o CPF é obrigatório.

As atividades esportivas, físicas e de lazer promovidas pela Prefeitura de Curitiba fazem parte da política pública Curitiba Viva Bem, que é uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca. A saúde e o bem-estar dos curitibanos são prioridades, e por isso a Prefeitura está ampliando as ações conjuntas através do Curitiba Viva Bem, que também engloba mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora.

