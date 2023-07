“Boqueirão Fashion: Oficinas gratuitas e oportunidades para empreendedores da moda”

Boqueirão Fashion: evento promove conhecimento e oportunidades na moda

O Boqueirão Fashion, considerado a “Semana da Moda” da Capital, está acontecendo na Rua da Cidadania do Boqueirão e oferece oficinas gratuitas para empreendedores e criativos da moda. Além de adquirir conhecimento, os participantes têm a oportunidade de desenvolver habilidades profissionais e ficar por dentro das tendências do mercado.

Oficinas de customização, moda plus size e empreendedorismo

As oficinas tiveram início ontem (25) e abordaram temas como customização em jeans, moda plus size e comportamento empreendedor. Hoje (26), o destaque é a oficina de Ilustração de Moda, que acontece das 16h às 18h no espaço do Boqueirão. Também estão programadas oficinas sobre a Importância do Networking, com apoio do Sebrae, e sobre Brechós e Empreendedorismo, apresentada pela Uniandrade.

As inscrições para as oficinas são gratuitas e podem ser feitas no portal Aprendere ou presencialmente antes do início das aulas.

Programação extensa até sexta-feira

O Boqueirão Fashion, promovido pela Prefeitura de Curitiba, oferece uma programação extensa até sexta-feira (28). Além das oficinas, o evento conta com desfiles, exposições fotográficas e encontros criativos gratuitos. Tudo isso acontece na Rua da Cidadania da regional, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430.

