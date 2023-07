Gabinete do Deputado Alisson é referência Nacional

A certificação foi concedida ao gabinete do deputado estadual Alisson Wandscheer pela Organização Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas, a ONDA-AutismoS, entidade de caráter social voltada para a defesa dos direitos, o aprimoramento da qualidade de vida, da segurança e do bem-estar das pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Para o deputado, o ineditismo da Assembleia está fazendo história.

“Nosso gabinete como referência nacional das assembleias legislativas, abrindo as portas para que deputados de outros estados do Brasil copiem a iniciativa. A Alep dando exemplo ao criar um estatuto inédito para os autistas. É gratificante ver a bandeira que defendemos na pauta de quem faz e fiscaliza as leis, sendo valorizada e ganhando visibilidade”.

Idealizador e líder do Bloco Parlamentar da Neurodiversidade na Alep, pauta que inclui o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e a dislexia, Alisson explica que o objetivo é da voz e ajudar as famílias atípicas. “Buscamos atendimento, proteção e a garantia dos direitos das pessoas dentro do TEA nos 399 municípios paranaenses”, diz o deputado.

A certificação com o Selo Empresa Amiga da Pessoa Autista, segundo ele, é fator primordial para o sucesso deste grande projeto. “É nosso compromisso genuíno promover um Estado acessível e cumpridor das leis para as pessoas autistas. Para tudo isso, a nossa equipe precisa estar preparada e em constante capacitação para combater o preconceito e a discriminação, promover a inclusão e contribuir para a melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Não podemos errar”, destaca.

CERTIFICAÇÃO

A capacitação técnica da Organização Não Governamental para os colaboradores e servidores do gabinete parlamentar mostrou o que é o autismo, suas características, causas e incidência, ensinou as práticas de atendimento e acolhimento, as prioridades na resolução de problemas diante da desregulação e direitos previstos em lei.

“O autismo é um desafio. As pessoas são diferentes e precisam ser respeitadas sem suas condições de existência, capacidades e potencialidades. Precisamos desmistificar preconceitos e formar uma sociedade mais inclusiva”, afirma Fábio Cordeiro, presidente da Onda-AutismoS.

Segundo ele, a capacitação dos colaboradores do gabinete do deputado Alisson é um grande avanço na busca pelo respeito e a inclusão.

“Estivemos com o deputado capacitando toda a sua equipe para bem atender os autistas. É importante que não apenas os espaços privados, mas também os espaços públicos estejam capacitados para entender a condição e para respeitar a individualidade das pessoas autistas. Foi uma troca muito produtiva e pudemos dar o Selo Empresa Amiga da Pessoa Autista para o gabinete, que agora vai levar a conscientização realmente a todos os âmbitos da sociedade”.

Fabio Cordeiro, que também é autista, explica que a formação vai facilitar o dia a dia dos servidores, desde o desenvolvimento de projetos de leis, o compartilhamento de boas práticas, o atendimento dos autistas e famílias que buscam apoio do parlamentar. “Eles serão multiplicadores da inclusão na Assembleia, no governo estadual, nas suas famílias e amigos, e em todos os lugares e cidades por onde passarem.”

A Onda-AustismoS desenvolve projetos em parceria com governos estaduais e municipais e inciativa privada. No Paraná promoveu a capacitação de policiais militares para procedimento no atendimento de ocorrências e abordagens envolvendo pessoas autistas e qualificou empresários, comerciantes e comunidades para a certificação da Ilha do Mel como primeira ilha inclusiva do Brasil e também o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, reconhecido como o primeiro parque natural inclusivo para pessoas autistas do Brasil.

CÓDIGO DO AUTISMO DO PARANÁ

A bandeira da neurodiversidade levantada pelo mandato parlamentar de Alisson Wandscheer vai ao encontro do trabalho realizado pela Assembleia Legislativa na construção do Código do Autismo do Paraná, uma nova legislação estadual para aprimorar as leis existentes e reunir projetos de lei em tramitação na Casa. O objetivo central da proposta é dar diretrizes e nortear o atendimento deste público no Estado.

“A consolidação das leis do autismo é crucial. Precisamos ser assertivos porque a necessidade do autista é agora, no presente. Por isso, esse estatuto tem que trazer avanços significativos para as pessoas com TEA e suas famílias em todo o Paraná” afirma Alisson Wandscheer.

Na avaliação do deputado, o Código do Autismo do Paraná será um exemplo para outros estados brasileiros, contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva, igualitária e respeitosa.

Para ajudar na construção do Código do Autismo do Paraná, Alisson realizou audiências públicas em diversas cidades paranaenses. As reuniões públicas colheram sugestões de autistas e seus pais, entidades, especialistas da área da saúde, professores da educação especial, profissionais da segurança públicas e gestores públicos” e reuniram ricas contribuições para a nova legislação.

Deste trabalho, o deputado protocolou nove projetos de lei que têm na essência a realidade diária de autistas e suas famílias e as barreiras que precisam ser derrubadas. “Nossos projetos visam promover a inclusão, atender às necessidades, dar efetividade e qualidade às políticas públicas e exigir o cumprimento das leis”, disse.

Alisson Wandscheer conclui explicando que o propósito é gerar empatia na sociedade. “O conhecimento leva à compreensão e ao respeito e assim conseguiremos dar ao autista condições para que ele seja o protagonista da sua própria vida.”