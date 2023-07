Polícia Civil do Paraná oferecerá serviços de polícia judiciária no bairro Boqueirão em Curitiba

Polícia Civil do Paraná oferecerá serviços de polícia judiciária aos moradores do bairro Boqueirão, em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) estará presente na região do bairro Boqueirão, em Curitiba, neste sábado (29), oferecendo serviços de polícia judiciária. O evento acontecerá na Praça Menonitas, localizada na Rua Paulo Setúbal, 3.291, das 9h às 17h, em parceria com a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ).

Projeto PCPR na Comunidade

A iniciativa faz parte do projeto PCPR na Comunidade, que tem como objetivo integrar a Polícia Civil com a sociedade e contribuir para a segurança pública das regiões. Durante o evento, a Polícia Civil disponibilizará diversos serviços, como:

Confecção de boletins de ocorrência

Emissão de atestados de antecedentes criminais

Orientações sobre como fazer denúncias

Prevenção e medidas a serem tomadas ao ser vítima de um crime

Confeccionar a 1ª e 2ª via da carteira de identidade para quem realizou o agendamento prévio

O coordenador do PCPR na Comunidade, João Mario Goes, destaca a importância do evento: “Nosso objetivo é levar mais segurança e cidadania à população do bairro Boqueirão, aproximando a Polícia Civil da sociedade. Vamos ofertar a confecção de boletins de ocorrência e de carteiras de identidade para comunidade local, além de orientações sobre como se prevenir contra atos criminosos”.

Atividades e serviços adicionais

Além dos serviços de polícia judiciária, os policiais civis também promoverão atividades lúdicas com as crianças, farão demonstrações do trabalho do Instituto de Identificação e apresentação do material do grupo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) e dos cães da Divisão Estadual de Narcóticos da PCPR (Denarc).

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) também estará presente, oferecendo serviços fundamentais à toda comunidade, como orientações sobre saúde, atividades físicas e distribuição de materiais educativos.

PCPR na Comunidade – Um projeto em todo o Paraná

O PCPR na Comunidade é um projeto que ocorre regularmente em todo o Paraná, com o objetivo de levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações, além de fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.

Solicitação e mais informações

Para solicitar a presença do projeto PCPR na Comunidade em determinado local, basta enviar um e-mail para [email protected]. O setor de comunicação da PCPR entrará em contato para alinhar todas as informações necessárias. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas no site gazetadobairro.com.br.

Fonte: www.aen.pr.gov.br