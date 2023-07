“Alimentos que aliviam a TPM: descubra quais são!”

Ansiedade, irritabilidade, mudanças de humor e inchaço em algumas regiões do corpo são sintomas comuns que muitas mulheres experimentam durante a tensão pré-menstrual (TPM), que ocorre alguns dias antes do início do ciclo menstrual. Mas será possível diminuir esses sintomas de forma natural? Sim! Alguns alimentos podem ser de grande ajuda nesse sentido.

A nutricionista clínica Jordana Colombo, de Goiânia (GO), destaca que alimentos que contêm cafeína aumentam a frequência cardíaca, o que causa agitação e irritabilidade durante esse período. Presunto, salsicha e peito de peru também não são indicados devido à grande quantidade de sal e conservantes em sua composição, que contribuem para a retenção de líquidos nesse período. O café, por ser estimulante, também não é recomendado durante a TPM.

De acordo com Karin Honorato, nutricionista clínica e esportiva funcional de Belo Horizonte, alimentos estimulantes como refrigerantes à base de cola e cacau estimulam o sistema nervoso, que muitas vezes já está desequilibrado. Alimentos refinados, como farinhas e arroz branco, aumentam os níveis de insulina no sangue, o que propicia a compulsão por doces. Por outro lado, alimentos integrais ajudam a diminuir a ansiedade, a irritabilidade e o nervosismo.

Embora o desejo de comer doces costume aumentar durante a TPM, eles não são indicados pelas profissionais. “Alimentos que contêm grande quantidade de açúcares na composição aumentam o processo inflamatório do período”, afirma Jordana. A nutricionista Karin explica ainda que o açúcar elimina do corpo minerais importantes que ajudam a controlar a vontade de comer doces, como o cromo, além de minerais que ajudam a relaxar, como o magnésio e o cálcio. Esses elementos também participam do equilíbrio dos neurotransmissores responsáveis pela tranquilidade.

Então, o que comer? Para ajudar a ter mais tranquilidade durante esse período, a recomendação é consumir banana, geleia real e alimentos integrais, que são ricos em vitamina B6 e triptofano. Para diminuir a dor nos seios, que costumam ficar inchados antes e durante o período menstrual, a semente de girassol, rica em vitamina E, é indicada. Por fim, para reduzir a vontade de comer doces, a profissional sugere incluir canela na dieta.

A nutricionista Jordana Colombo preparou uma lista de alimentos permitidos durante a TPM. Anote!

– Folhas verde-escuras, como couve e brócolis, leite e seus derivados: ricos em cálcio, aliviam as dores da cólica menstrual e a irritabilidade;

– Arroz integral, folhas verde-escuras, brotos germinados e grão-de-bico: contêm magnésio, que melhora as alterações de humor e a irritabilidade;

– Ômega 3 e 6 (óleo de peixe do mar, salmão e atum) e semente de linhaça: possuem ácidos graxos que reduzem o inchaço, a perda óssea e diminuem a irritabilidade;

– Kiwi, acerola, abacaxi, morango, limão, laranja, goiaba e caju: ricos em vitamina C, que atua na produção de neurotransmissores, melhora o sono e controla a ansiedade;

– Arroz integral, gérmen de trigo, aveia, nozes, amendoim, fígado de boi, folhas verdes e leguminosas: contêm vitamina B6, que ajuda a diminuir as dores de cabeça e a irritabilidade. Esses alimentos contribuem para a produção de serotonina, neurotransmissor responsável pelo prazer e bem-estar;

– Carnes vermelhas, frango, peixe e frutos do mar: possuem vitamina B12, que combate a anemia. A falta dessa vitamina pode causar fraqueza e desânimo.

Fonte: Gazeta do Bairro.

Fonte: Brasil Escola