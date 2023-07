“Retorno às aulas no Paraná: Investimentos em educação e segurança marcam o segundo semestre de 2023”

Aulas retornam na rede estadual do Paraná

Aulas retornam na rede estadual do Paraná

Começaram nesta segunda-feira as aulas de cerca de um milhão de estudantes nos 2 mil e 100 colégios da rede estadual do Paraná. Após 15 dias de férias, os alunos retornaram às atividades para o segundo semestre de 2023.

O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, esteve, no início desta manhã, no Colégio Estadual Cívico-Militar Elvira Cordeiro Ribas, no bairro Pinheirinho, em Curitiba, onde mais de mil alunos foram recepcionados para o retorno às aulas, e ressalta que para o segundo semestre, o foco será intensificar os trabalhos na educação.

Investimento em equipamentos

Ele também fez um balanço do primeiro semestre. Somando um investimento de mais de 250 milhões de reais em equipamentos, o Governo do Estado entregou, por meio da Seed, Secretaria de Estado da Educação, cerca de 38 mil computadores, 18 mil 300 Chromebooks, 18 mil e 300 kits de peças eletrônicas e 50 mil tablets às escolas da rede estadual. Destinados ao uso em sala de aula, os dispositivos viabilizam o acesso às plataformas educacionais. Elas se destacam como um dos principais investimentos do Governo estadual na educação.

Ao disponibilizar recursos digitais para leitura, matemática e inglês, essas ferramentas tornam o aprendizado mais acessível e dinâmico. Ao todo, somente em 2023 mais de 15 milhões de reais já foram investidos nas plataformas de matemática, inglês, programação e leitura.

Segurança nas escolas

Por meio do trabalho conjunto com as forças de segurança pública, a Secretaria Estadual da Educação vem implementando uma série de ações em prol de um ambiente escolar ainda mais seguro. O primeiro semestre inaugurou o Curso de Capacitação em Segurança Escolar, destinado a professores e funcionários da rede. Além dos treinamentos, o Governo do Estado está investindo também em novos equipamentos de segurança para as escolas da rede estadual. E mais de 20 milhões de reais já foram pagos na compra de infraestrutura de segurança para as escolas, como câmeras de monitoramento, portões e alarmes.

Medidas de apoio e acolhimento em prol da saúde mental também fazem parte do plano de reforço em segurança. Mediante convênio com entidades de ensino superior do estado, o Governo vai disponibilizar 250 profissionais e bolsistas da área de Psicologia para atuarem no suporte a professores e estudantes em toda a rede, por meio da prevenção e identificação de potenciais riscos.

Educação de Jovens Adultos

E voltada aos jovens a partir de 15 anos e também adultos que não completaram o ensino regular, a EJA, Educação de Jovens Adultos passa, a partir deste semestre, a ofertar a modalidade Ead, para os alunos impossibilitados de comparecer às aulas presencialmente.

Expansão do ensino integral

Com expansão acelerada, o número de instituições que ofertam ensino integral para os ensinos fundamental e médio aumentou mais de 50% em toda a rede, em 2023. Além dos 194 Colégios Cívico-Militares já existentes na rede estadual, as outras 12 Escolas Cívico-Militares, integrantes do Modelo Federal, também passarão a funcionar sob o regimento estadual. O secretário Roni Miranda reforça que o Paraná é a maior oferta de Colégios Cívico-Militares do país.

Programa Ganhando o Mundo

Com 5 destinos de língua inglesa, o Programa Ganhando o Mundo chega à sua maior edição, em 2023, possibilitando que mil alunos da rede estadual vivam a realidade de outros países como estudantes internacionais, e 91 milhões de reais serão investidos ainda este ano. Já para o Ganhando o Mundo Professor, que também estreia em 2023, mais de 4 milhões de reais serão investidos.

Fonte: www.aen.pr.gov.br