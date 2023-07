“Retorno às aulas no Paraná: investimentos em tecnologia e segurança marcam o segundo semestre de 2023”

Aulas retornam na rede estadual do Paraná com foco na intensificação dos trabalhos na educação

Nesta segunda-feira (24), cerca de um milhão de estudantes dos 2,1 mil colégios da rede estadual do Paraná voltaram às aulas para o segundo semestre de 2023. O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, esteve presente no Colégio Estadual Cívico-Militar Elvira Cordeiro Ribas, em Curitiba, para recepcionar os mais de mil alunos que retornaram às atividades.

No segundo semestre, o foco será intensificar os trabalhos na educação, aproveitando as ferramentas já disponíveis na rede. As plataformas de leitura, que receberam novos livros voltados ao vestibular, e as plataformas de matemática, que contabilizaram mais de 3 milhões de atividades apenas no primeiro semestre de 2023, serão utilizadas para um ensino ainda mais completo.

Investimentos em equipamentos e tecnologia

O Governo do Estado investiu mais de R$ 250 milhões em equipamentos para as escolas da rede estadual. Foram entregues cerca de 38 mil computadores, 18.300 Chromebooks, 18.300 kits de peças eletrônicas e 50 mil tablets, destinados ao uso em sala de aula. Esses dispositivos viabilizam o acesso às plataformas educacionais, como as de leitura, redação, inglês, lição de casa e matemática.

O secretário Roni Miranda ressalta a importância das tecnologias no processo de modernização da educação pública do Paraná. Segundo ele, as tecnologias permitem uma melhor fixação do conteúdo pelos alunos e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho.

As plataformas educacionais são um dos principais investimentos do Governo estadual na educação. Elas tornam o aprendizado mais acessível e dinâmico, oferecendo recursos digitais para leitura, matemática e inglês. Com o uso dessas plataformas, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver habilidades específicas de forma interativa, personalizada e autônoma, contribuindo para o progresso educacional e a formação de cidadãos preparados para o futuro.

Segurança nas escolas

A Secretaria de Estado da Educação vem implementando ações em prol de um ambiente escolar seguro, em parceria com as forças de segurança pública. No primeiro semestre, foi inaugurado o Curso de Capacitação em Segurança Escolar, destinado a professores e funcionários da rede. Além disso, o Governo do Estado investiu em equipamentos de segurança, como câmeras de monitoramento, portões e alarmes.

Outra medida de segurança é o Botão de Emergência, vinculado ao aplicativo 190 PR da Polícia Militar. Ao ser acionado, o botão gera um atendimento de emergência ao local solicitado. Também estão sendo contratados profissionais da área de Psicologia para atuarem no suporte a professores e estudantes, visando a prevenção e identificação de potenciais riscos.

Educação de Jovens Adultos (EJA) em modalidade Ead

A partir deste semestre, a Educação de Jovens Adultos (EJA) passa a oferecer a modalidade Ead para os alunos impossibilitados de comparecer às aulas presencialmente. 79 escolas oferecerão o curso em modalidade híbrida, tanto para o ensino fundamental II quanto para o ensino médio. As aulas a distância são disponibilizadas em ambiente virtual, com os mesmos conteúdos da modalidade presencial.

Educação em tempo integral

O número de instituições que oferecem ensino integral para os ensinos fundamental e médio aumentou mais de 50% em toda a rede em 2023. Atualmente, 55 mil estudantes são atendidos nessa modalidade. O objetivo é que até 2024, 400 escolas atendam ao ensino integral.

Colégios Cívico-Militares

Além dos 194 Colégios Cívico-Militares (CCM) já existentes na rede estadual, as outras 12 Escolas Cívico-Militares (ECIM), integrantes do Modelo Federal, também passarão a funcionar sob o regimento estadual. A Secretaria da Educação abriu um processo seletivo para militares estaduais da reserva que queiram atuar nos colégios cívico-militares do Paraná.

Ganhando o Mundo

O programa Ganhando o Mundo possibilita que 1.000 alunos da rede estadual vivam a experiência de estudar em outros países de língua inglesa, como Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia. Para enviar os alunos aos destinos de língua inglesa, serão investidos quase R$ 91 milhões este ano. Além disso, o programa também oferece a versão Ganhando o Mundo França, que levará 40 alunos ao país, e o Ganhando o Mundo Professor, que capacitará 96 professores no Canadá e na Finlândia.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.aen.pr.gov.br