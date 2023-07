Motorista de aplicativo fica ferida em acidente a caminho de passageiros

Motorista de aplicativo fica ferida em acidente na Cidade Industrial de Curitiba

Uma motorista de aplicativo, de 25 anos, ficou ferida em um acidente de trânsito, na manhã desta segunda-feira (24), na Rua Robert Redzimski, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Segundo apurado pela Banda B, a jovem perdeu o controle do veículo que dirigia ao passar por uma lombada, bateu contra outro carro estacionado e na sequência capotou.

A mulher estava a caminho do local onde pegaria alguns passageiros. De acordo com o sargento Genus, do Corpo de Bombeiros, populares ajudaram a socorrê-la.

“Fomos chamados para atender um capotamento com vítima presa. Chegando no local, ela já estava fora do veículo, amparada por populares”, disse.

Apesar do impacto, a motorista teve ferimentos considerados leves.

“Aqui é uma reta e tem uma lombada, não sei se ela acabou se perdendo. Ela está bem e foi conduzida ao hospital somente para exames complementares”, finalizou o sargento.

O trânsito na via ficou complicado até a remoção do veículo capotado.

Fonte: www.bandab.com.br