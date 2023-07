“Horário de vacinação é estendido em Curitiba: Confira as unidades de saúde com atendimento até às 20h30”

Horário estendido de vacinação em Curitiba

Ampliação do atendimento

A partir desta segunda-feira (24) e até sexta-feira (28), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba vai estender até às 20h30 o horário de vacinação em 12 unidades de saúde.

A ampliação do atendimento ocorre nas seguintes unidades de saúde:

Parigot de Souza e Bairro Novo (distrito sanitário do Bairro Novo)

Bairro Alto e Vila Diana (distrito sanitário do Boa Vista)

Vila Hauer (distrito sanitário do Boqueirão)

Iracema (distrito sanitário do Cajuru)

Oswaldo Cruz (distrito sanitário do CIC)

Mãe Curitibana (distrito sanitário da Matriz)

Santa Amélia (distrito sanitário do Portão)

Vila Machado (distrito sanitário do Pinheirinho)

Santa Felicidade (distrito sanitário de Santa Felicidade)

Monteiro Lobato (distrito sanitário do Tatuquara)

Objetivo da ampliação

O objetivo é disponibilizar horários alternativos de vacinação para que todos atualizem a carteira vacinal. Estão disponíveis vacinas contra a covid-19, contra a gripe e as que pertencem ao calendário de rotina.

Segundo a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella, estão baixos os números de aplicação da vacina contra a covid-19 em crianças e do reforço bivalente. “Além disso, temos que ter especial atenção para a vacinação contra a gripe, uma doença que mata e que acomete muitos curitibanos todos os anos”, diz.

Vacinas de rotina

Serão ofertadas as vacinas de rotina, entre elas: hepatite B, pentavalente, VIP/VOP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, meningo ACWY e DTP (tríplice bacteriana), aplicadas conforme recomendação do Calendário Nacional de Vacinação.

Aplicação da vacina BCG em Curitiba

Nas 12 unidades que estenderão o horário de atendimento até às 20h30, a aplicação da BCG seguirá um cronograma:

Segunda-feira (24) nas unidades Bairro Alto e Oswaldo Cruz

Terça-feira (25) na unidade Santa Felicidade e Parigot de Souza

Quarta-feira (26) nas unidades Vila Machado, Vila Diana e Monteiro Lobato

Quinta-feira (27) nas unidades Vila Hauer, Mãe Curitibana e Bairro Novo

Sexta-feira (28) nas unidades de saúde Santa Amélia e Iracema

Endereço das unidades com horário estendido de vacinação em Curitiba

Distrito Bairro Novo

US Parigot de Souza – Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

US Bairro Novo – Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Distrito Boa Vista

US Bairro Alto – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

US Vila Diana – Rua René Descartes, 537 Abranches

Distrito Boqueirão

US Vila Hauer – Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

Distrito Cajuru

US Iracema – Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia

Distrito CIC

US Oswaldo Cruz – Rua Pedro Gusso, 3.749 – Cidade Industrial

Distrito Matriz

US Mãe Curitibana – Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Distrito Portão

US Santa Amélia – Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha

Distrito Pinheirinho

US Vila Machado – Rua Laudelino Ferreira Lopes, 2.959 – Pinheirinho

Distrito Santa Felicidade

US Santa Felicidade – Via Veneto, 10 – Santa Felicidade

Distrito Tatuquara

US Monteiro Lobato – Rua Olivio José Rosetti, 538 – Tatuquara

