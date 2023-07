“Flagrante: Câmera de segurança registra acidente com motorista de aplicativo na CIC”

Acidente aconteceu no começo da manhã, na CIC

Por Felipe Ribeiro e Marcelo Borges em 24 de julho, 2023 as 16h36.

Uma câmera de segurança flagrou o acidente que deixou uma motorista de aplicativo ferida no começo da manhã desta segunda-feira (24). Nas imagens, é possível observar o momento em que ela perde o controle a bate contra um carro estacionado na Rua Robert Redzimski, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Segundo apurado pela Banda B, a motorista estava a caminho do local onde pegaria alguns passageiros. De acordo com o sargento Genus, do Corpo de Bombeiros, moradores da região ajudaram a socorrê-la.

“Fomos chamados para atender um capotamento com vítima presa. Chegando no local, ela já estava fora do veículo, amparada por populares”, disse.

No local, ela alegou ter perdido o controle numa lombada, mas o redutor de velocidade não aparece nas imagens.

Apesar do impacto, a motorista teve apenas ferimentos leves.

Fonte: www.bandab.com.br