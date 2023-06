Adoçantes sem aspas e ponto final

Adoçante é o nome dado às substâncias, naturais ou sintéticas, que adoçam um alimento. Um dos adoçantes mais antigos de que se tem registro é o mel, produzido pelas abelhas e o único adoçante extraído de uma fonte animal. Os adoçantes podem ser classificados em nutritivos e não nutritivos. Enquanto os nutritivos adoçam o alimento e fornecem energia ao organismo, os não nutritivos destacam-se por sua baixa caloria. São exemplos de adoçantes nutritivos a sacarose e o mel, enquanto a sucralose e a sacarina são exemplos de adoçantes não nutritivos.

Adoçantes são substâncias, naturais ou sintéticas, que proporcionam um gosto doce aos alimentos. O mel foi o primeiro adoçante utilizado pelo humano. Os adoçantes nutritivos são aqueles que adoçam o alimento, porém fornecem calorias ao organismo. Os não nutritivos, por sua vez, também adoçam os alimentos, mas não são utilizados pelo organismo para a obtenção de energia. Sacarose e mel são exemplos de adoçantes naturais. Sucralose e aspartame são exemplos de adoçantes artificiais. Recentemente a OMS desaconselhou o uso de adoçantes sem adição de açúcar com a finalidade de reduzir o peso.

Adoçantes são substâncias, naturais ou sintéticas, que proporcionam um gosto doce aos alimentos. Estão presentes na nossa história desde a Antiguidade, quando o ser humano utilizava mel para adoçar seus alimentos. Após o mel, a busca por novos produtos continuou e um dos principais adoçantes do mundo foi descoberto e obtido da cana-de-açúcar, a sacarose (açúcar). Infelizmente, o consumo exagerado de açúcar está relacionado com diferentes problemas de saúde, entre os quais podemos destacar a obesidade e diabetes. Com a percepção dessa associação, iniciou-se uma busca maior por adoçantes que substituíssem o açúcar sem contribuir para o aumento da taxa glicêmica no organismo e de calorias. Nesse contexto, os adoçantes não nutritivos ganharam espaço.

Uma forma de classificar os adoçantes é em nutritivos e não nutritivos. Adoçantes nutritivos ou calóricos: são aqueles que adoçam o alimento, porém fornecem calorias ao organismo. Como exemplo, temos: a sacarose, o mel, a lactose, o xarope de milho, o melado, entre outros. Adoçantes não nutritivos ou não calóricos: também adoçam os alimentos, mas não são utilizados pelo organismo para a obtenção de energia. Como exemplo, temos: o aspartame, a sacarina e a sucralose.

Adoçantes naturais, como o nome sugere, são aqueles obtidos de fontes da natureza. O mel, por exemplo, foi o primeiro adoçante usado pelos seres humanos e é produzido por abelhas, sendo, portanto, natural. Com o passar do tempo, outras fontes naturais que poderiam servir como adoçante foram descobertas, como a cana-de-açúcar e a beterraba.

A sacarose é um adoçante natural e é também conhecido como açúcar de mesa. Pode ser obtida da cana-de-açúcar ou até mesmo da beterraba. Apesar de natural, o consumo exagerado de sacarose, que é um dissacarídeo (carboidrato) formado por glicose e frutose, pode aumentar a prevalência de doenças como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e cárie.

O mel é produzido por abelhas e o único adoçante extraído de uma fonte animal. É formado basicamente de carboidratos mas também apresenta outros componentes, como aminoácidos, minerais, vitaminas e flavonoides. Esse complexo alimento apresenta muitos benefícios à saúde, estando relacionado com redução dos riscos de problemas cardiovasculares e diminuição da glicemia. O mel foi o primeiro adoçante utilizado pelo ser humano e apresenta grandes benefícios ao organismo.

O xarope de ágave é um adoçante extraído da planta Agave tequilana (ágave-azul). É formado por xilose, glicose, frutose, sacarose, maltose e inulina, um polissacarídeo. O xarope de ágave apresenta muitos nutrientes antioxidantes que são benéficos à saúde, em especial a saúde cardiovascular.

A estévia é um adoçante produzido de um arbusto chamado Stevia rebaudiana. A estévia não é metabolizada pelo organismo, é livre de calorias e apresenta um poder adoçante cerca de 300 vezes maior que a sacarose. Tem sido usada no controle natural de diabetes.

Atualmente há adoçantes artificiais, que têm valor energético baixo e que fornecem doçura aos alimentos sem a adição de açúcares. Esse tipo de adoçante é recomendado para pessoas que apresentam restrições em sua dieta, como é o caso dos diabéticos.

Trata-se de um adoçante descoberto em 1965 e que atualmente é encontrado em mais de 6000 produtos no mundo. É capaz de fornecer 4 kcal/g, porém seu sabor adocicado é conseguido com baixas quantidades. É cerca de 200 vezes mais doce que a sacarose. Uma recomendação que merece destaque é que o aspartame não seja utilizado por indivíduos fenilcetonúricos (isto é, aqueles com a doença genética fenilcetonúria, relacionada ao metabolismo do aminoác

Acompanhe mais Notícias de Curitiba, Notícias do seu bairro e Curiosidades aqui na gazetadobairro

Fonte: Brasil Escola