Casa Cor utiliza Tapete Digital como tecnologia imersiva e sensorial no espaço Sebrae

O Tapete Digital da Pacer foi desenvolvido com o propósito de otimizar filas e aprimorar a experiência de embarque dos passageiros em aeroportos, ganhou uma nova aplicabilidade na Casa Cor PR. A tecnologia foi instalada no Hub Smart Office em uma iniciativa do Sebrae para unir inovações regionais imersivas e sensoriais em um ambiente corporativo.

Segundo o arquiteto e urbanista responsável pelo projeto, Yuri Bini, a tecnologia foi escolhida por ter uma operação com potencial ilimitado, que transcende os limites da arquitetura convencional. “O nosso objetivo é conquistar o público, oferecendo experiências sensoriais de múltiplas camadas ao dissipar as fronteiras entre realidade e imaginação”.

Ele acrescenta que por meio da Casa Cor, pretende identificar as animações que mais instigam o público a fim de implementá-las em espaços corporativos com uma nova perspectiva de inovação e vanguarda.

O gerente de novos negócios e parcerias da Pacer, Marco Jacobucci, afirma que a participação na Casa Cor faz parte do plano da empresa de ampliar o uso do Tapete Digital para outros segmentos, além dos aeroportos. “Neste tempo de uso pelo setor aeroportuário, a tecnologia demonstrou o quanto é flexível e multifuncional. Por isso, decidimos redirecionar nossas estratégias de mercado para começar a atender o setor de eventos, varejo e demais setores que queiram inovar na maneira de se relacionar e de se comunicar com seus públicos”.

