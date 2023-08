“A Organização Mundial de Saúde: Cuidando da Saúde Global”

A Organização Mundial de Saúde (OMS) surgiu com a proposta de cuidar de questões relacionadas com a saúde global. Essa agência especializada das Nações Unidas foi fundada em 7 de abril de 1948, quando seus estatutos foram ratificados. Atualmente, mais de 7000 pessoas trabalham em 150 escritórios em diferentes países, em seis escritórios regionais e na sede, em Genebra.

O objetivo da OMS, de acordo com sua constituição, é garantir a todas as pessoas o mais elevado nível de saúde. Vale destacar que essa agência define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, ou seja, a saúde é muito mais do que a ausência de doenças.

Funções da OMS

Proporcionar saúde a toda a população mundial não é uma tarefa fácil e, por isso, a OMS atua de diferentes maneiras para garantir esse objetivo. Como funções que podem ser atribuídas a OMS, podemos citar:

Ajudar os Governos no fortalecimento dos serviços de saúde;

Estimular trabalhos para erradicar doenças;

Promover a melhoria da nutrição, habitação, saneamento, recreação, condições econômicas e de trabalho da população;

Estimular a cooperação entre grupos científicos para que estudos na área de saúde avancem;

Fornecer informações a respeito de saúde;

Realizar a classificação internacional das doenças.

Conquistas da OMS

A OMS já conseguiu várias conquistas na luta pelo bem-estar da população mundial. Uma dessas conquistas foi a erradicação da varíola graças aos seus esforços contínuos entre os anos de 1967 e 1979. Outra importante conquista foi a diminuição de cerca de 99% dos casos de poliomielite, um projeto conhecido como Iniciativa Global de Erradicação da Pólio.

Além disso, não podemos nos esquecer do papel da OMS na luta contra a AIDS, haja vista que ela é uma das agências que compõem o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS). Esse programa busca pesquisar e combater a epidemia dessa grave doença.

