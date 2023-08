Fala Curitiba 2023: Moradores das regionais Bairro Novo e Tatuquara definem prioridades para o futuro da cidade

Consultas públicas Fala Curitiba 2023 chegam ao fim

No dia 4 de agosto, os moradores das regionais Bairro Novo (Ganchinho, Sitio Cercado, Umbará) e Tatuquara (Campo de Santana, Caximba e Tatuquara) participaram da última etapa do programa de consultas públicas Fala Curitiba 2023. O vice-prefeito e secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, esteve presente nas reuniões decisivas que definiram as prioridades para a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, a ser executada pela Prefeitura de Curitiba.

Eduardo Pimentel ressaltou a importância de tratar a Região Sul da cidade com responsabilidade, pois é a que mais cresce e continuará crescendo nos próximos anos. Ele destacou a importância de estar próximo da população e conhecer suas demandas para uma Curitiba melhor.

Os votos presenciais foram somados aos votos virtuais registrados no site oficial do Fala Curitiba, bem como aos formulários impressos respondidos nas unidades móveis da consulta pública. Após as consultas regionais, está prevista uma audiência final em novembro.

Depoimentos dos moradores

A aposentada Rosa da Luz, moradora do Bairro Novo, ficou satisfeita em poder contribuir com a cidade. “Eu gostei muito de poder apresentar os problemas e prioridades que temos aqui no Bairro. Agora sabemos como e onde a prefeitura vai realizar as obras necessárias perto da minha casa”, disse dona Rosa.

Dorival da Conceição, morador do Tatuquara há mais de 10 anos, destacou a importância de participar da construção da cidade. “Desde que cheguei aqui no bairro, muita coisa melhorou, mas ainda é preciso fazer muito. Poder apontar e votar onde a prefeitura vai investir é muito bom. Agora nós sabemos que nossas reivindicações vão acontecer”, afirmou Dorival.

Principais demandas da Regional Bairro Novo

Construir uma unidade de saúde entre o Sambaqui e o Ganchinho Adequar o efetivo de guardas municipais e expandir o atendimento de rondas na regional Priorizar as reformas das unidades escolares mais antigas Saída oficial para o Contorno Leste, sentido Litoral Implantação de semáforo na Rua Lupionópolis x Rua São José dos Pinhais, no Sítio Cercado Implantação de Parque Linear e área de lazer na Rua Maestro João Kozak, Moradias Iguaçu, bairro Ganchinho Revitalização da Rua Cidade de Ituporanga Ciclovia e calçamento na Estrado do Ganchinho, entre a Rua Eduardo Pinto da Rocha até a Rua Miguel Ângelo Pelanda; e ciclovia na Rua Colomba Merlin e Rua José Scroccaro Novas unidades de CMEIs – Bairro Umbará/ Ganchinho Expansão de oferta de Educação Integral, em tempo ampliado, nas Escolas Municipais

Principais demandas da Regional Tatuquara

Ampliação de vagas na Educação Integral Linha Tatuquara/Centro com integração com estação-tubo Linha Verde Integração das linhas da região com Terminal do Tatuquara Diminuir filas de consultas especializadas Alargamento da Rua Ângelo Tozim, próximo CMEI Rurbana e Igreja Nossa Senhora Aparecida Construção de US nas áreas do Tatuquara, conforme necessidade Expansão do atendimento em Educação Infantil Adequar o quadro de profissionais nas US e demais equipamentos de saúde Garantia de direitos das mulheres e enfrentamento a situações de violência Revitalização e implantação de Parque infantil, na praça que fica na Rua Melânia Zeni Vizinoni

Para garantir transparência e imparcialidade, representantes da comunidade acompanharam de perto o processo de contagem final dos votos. Durante a reunião, os moradores também puderam conferir uma edição do Jornal Fala Curitiba com as obras realizadas na regional e as últimas notícias do programa.

