“Mercado Municipal Capão Raso celebra 60 anos da Urbs com shows, festival gastronômico e descontos na Linha Turismo de Curitiba”

Família Folhas anima público no Mercado Municipal Capão Raso

No último sábado (5/8), o Mercado Municipal Capão Raso, localizado no bairro Novo Mundo, foi palco da abertura da programação de aniversário de 60 anos da Urbanização de Curitiba (Urbs). O evento contou com a presença da Família Folhas, que empolgou o público presente.

Além da presença dos personagens da Família Folhas, o sábado festivo ofereceu diversas atrações para as famílias que passaram pelo local. As crianças puderam se divertir nos brinquedos infláveis e saborear pipoca e algodão doce de graça. O evento também contou com o Festival Gastronômico de Inverno, onde os visitantes puderam experimentar diversas delícias.

Um dos destaques do evento foi a exposição de um táxi elétrico, que chamou a atenção dos adultos presentes. Além disso, houve shows gratuitos ao longo do dia, com destaque para a contagiante fanfarra do grupo Bananeira Brass Band e a apresentação do grupo musical da Academia de Música R&R. Durante a tarde, foi a vez de Fernando Villa subir ao palco.

Família Folhas encanta crianças e adultos

A Família Folhas é conhecida por sua campanha de conscientização sobre a separação do lixo e sua presença nos ônibus e em outras divulgações. A moradora do Neoville, Kelly Caroline Freitas Telles, levou seu filho Pedro, de 4 anos, ao evento para que ele pudesse conhecer os personagens de perto.

“Lembro da Família Folhas desde quando era criança. Já tinha tentado levá-lo para conhecer os personagens, mas não tinha dado certo. Ele vê nos ônibus e em outras divulgações e falamos da separação do lixo. Acho importante a campanha”, disse Kelly, que também estava acompanhada de sua filha Gabriela, de 12 anos.

Urbs completa 60 anos com festividades

A Urbs, responsável pela organização do evento, completa 60 anos de história. O presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, destacou a transformação feita no espaço do Mercado Municipal Capão Raso. Ele agradeceu aos funcionários da Urbs pelo trabalho realizado e ressaltou a importância da relação de confiança com os permissionários e a população.

O vereador Tico Kuzma também comemorou a abertura das comemorações de aniversário da Urbs. Ele destacou a inovação e a tecnologia presentes em Curitiba, e afirmou que a cidade é destaque nacional e internacional.

Festival Gastronômico de Inverno e promoções no Mercado Municipal Capão Raso

Durante o mês de agosto, as sextas-feiras e sábados serão especiais no Mercado Municipal Capão Raso, com música e brincadeiras. O Festival Gastronômico de Inverno, promovido em parceria com os lojistas, oferece diversas opções de pratos deliciosos com preços que variam de R$ 8 a R$ 53,90.

Além disso, os lojistas prepararam promoções especiais. O Mercado Municipal Capão Raso conta com 100 lojas, que oferecem opções de alimentação, frutas, verduras, além de um Armazém da Família. Também é possível encontrar lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, bebidas, correio e cafeteria.

O Mercado Municipal Capão Raso está integrado ao Terminal Capão Raso, permitindo que os passageiros utilizem o cartão-transporte da Urbs para acessar o mercado sem pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

No dia 14, uma unidade do Urbs Móvel estará presente no local para oferecer serviços relacionados ao transporte coletivo, como confecção do cartão-transporte e desbloqueio.

