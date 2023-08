“Aposentados são homenageados em cerimônia organizada pelo IPMC em Curitiba”

Diversas secretarias são representadas pelos novos aposentados de agosto

No último dia 3 de agosto, 34 novos aposentados foram homenageados em uma cerimônia organizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC). O evento, que aconteceu no Salão Nobre da Prefeitura de Curitiba, contou com a presença de representantes de diversas secretarias.

Celio Palkoski: uma vida dedicada à segurança da cidade

Um dos aposentados presentes na cerimônia foi Celio Palkoski, que dedicou 31 anos de sua vida à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. Com 60 anos de idade, Celio conta que trabalhar na segurança da cidade foi uma experiência gratificante. Ele passou por parques, praças, bairros e encerrou sua carreira na PGM (Procuradoria-Geral do Município). “Aqui tive um tempo muito feliz. Saio realizado”, afirma.

A dedicação de Celio é um exemplo do que foi destacado pelo diretor do IPMC, Hélio José Pizzatto, durante a reunião. “Muito do que a cidade é – limpa, educada e organizada – vem do trabalho que vocês dedicaram durante suas vidas”, agradece.

A importância do cuidado com a saúde na aposentadoria

Pizzatto também ressaltou a importância do cuidado com a saúde nessa fase da vida. Ele motivou os aposentados a cuidarem da saúde física e mental, destacando que o corpo é fundamental para aproveitar a vida. Ana Maria Malucelli, que trabalhou por 29 anos na Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, concorda com o diretor. Aos 57 anos, ela destaca a importância da boa alimentação para cuidar do corpo.

“Trabalhar na segurança alimentar de Curitiba foi fantástico porque a cidade realmente se preocupa com as pessoas. Programas como o Restaurante Popular e o Armazém da Família provam isso”, completa Ana. Ela encerrou sua carreira como servidora cuidando da qualidade dos alimentos nos armazéns.

Planos para a aposentadoria

Maria Nacime, aos 70 anos, se aposentou pela Secretaria Municipal de Educação. Com uma vida dedicada a exercícios físicos, ela não deixa a idade transparecer. “Se quer saber o meu segredo, eu conto: faça o que ama e sempre caminhe que não tem erro”, revela. Entre seus planos para a aposentadoria, estão continuar as caminhadas pelo bairro onde mora, o Pinheirinho, e fazer aulas de inglês para viajar.

A Associação dos Aposentados da Prefeitura de Curitiba (AAPC) chamou a atenção de Maria durante a cerimônia. A associação oferece cursos de diversas línguas, como inglês, francês, italiano e espanhol, além de atividades de lazer e aulas de pilates. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (41) 3225-3182 ou pelo WhatsApp 98522 9158.

Informações importantes do IPMC

Daniélle Sass, gerente de relacionamento do IPMC, apresentou informações relevantes durante a cerimônia. Ela explicou a importância da prova de vida para continuar recebendo o benefício da aposentadoria e apresentou o Portal do IPMC, onde os aposentados podem conferir sua situação, declaração funcional, seguro de vida e ler notícias.

Contatos do IPMC

Para entrar em contato com o IPMC, é possível ligar para (41) 3350-3660 ou enviar um e-mail para [email protected]. O IPMC também realiza atendimentos rápidos por ordem de chegada no térreo do Edifício Delta, localizado na Avenida João Gualberto, 623 – Alto da Glória. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

