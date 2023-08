Suspeito é preso com drogas e caixas furtadas do Ceasa após tentar fugir da polícia

Suspeito preso com drogas e caixas furtadas em Curitiba

Um suspeito foi preso com drogas e com caixas furtadas do Ceasa, no bairro Tatuquara, em Curitiba, nesta sexta-feira (04). Ele estaria vendendo as caixas em uma casa no bairro Umbará e tentou fugir da polícia ao avistar a viatura.

Segundo o cabo Everson, do 13° Batalhão da Polícia Militar, o suspeito tentou esconder parte da droga dentro da boca.



“Nos informaram que as caixas estariam naquele endereço. Lá, o suspeito correu pra dentro de um terreno ao avistar a viatura, mas conseguimos fazer a abordagem. Durante busca pessoal encontramos certa quantidade de maconha no bolso dele e também um pouco escondida em sua boca. Em buscas no terreno, a equipe localizou quatro caixas das que foram furtadas”, relatou o cabo.

Em buscas dentro da residência foram localizados mais ilícitos, entre eles cocaína e crack.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes e autuado por tráfico de drogas e receptação.

Fonte: www.bandab.com.br