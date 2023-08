“Ampliação da linha 822-Gabineto beneficia moradores da Cidade Industrial de Curitiba”

<title>Ampliação da Linha 822-Gabineto em Curitiba</title> <h1>Ampliação da Linha 822-Gabineto em Curitiba</h1> <h2>Publicado em: 5 de agosto de 2023</h2> A Urbs (Urbanização de Curitiba), responsável pelo transporte coleivo municipal de Curitiba (PR), anunciou que a partir deste sábado, 5 de agosto de 2023, a linha 822-Gabineto, que liga o bairro de mesmo nome ao terminal Campo Comprido, será ampliada. Com a mudança, a linha percorrerá mais 546 metros, sendo 273 metros em cada sentido, atendendo os moradores dos conjuntos residenciais Posiville I, II e III e Luggo Ecoville, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A linha, que atende 2.265 passageiros por dia, terá seu itinerário estendido pelas ruas Adari Fernando Visinoni, Adviga Lipinski e Irmã Genoveva Valenga, sentido bairro; e pelas ruas Irmã Genoveva Valenga, Francisco Gorski e Adari Fernando Visinoni, sentido Terminal Campo Comprido. De acordo com a prefeitura, o itinerário deixa de passar pelas ruas Adari Fernando Visinoni, entre as ruas Padre José Lupacinski e Padre Estanislau Piasecki; e entre Jorge Adir Nepomoceno e Oscár Chanoski, em ambos sentidos. O trecho será atendido exclusivamente pela linha 827 – Riviera. A linha Gabineto passa a ter ponto final na Rua Irmã Genoveva Valenga, e contará com novos pontos de parada na Rua Adari Fernando Visinoni, ambos os sentidos. Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte <h3>Compartilhe a reportagem nas redes sociais:</h3> <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro</a>

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: diariodotransporte.com.br