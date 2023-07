A Cegueira de Lampião: Descubra o Mistério

Por que o Cangaceiro Lampião Começou a Usar Óculos?

A história começa em agosto de 1925 quando em uma de suas muitas invasões pelo sertão de Pernambuco, Lampião e seu grupo foram surpreendidos pela polícia da região.

O tiroteio desse dia marcou toda a vida de Lampião. Seu irmão mais novo chamado Livino foi atingido pelos policiais e morreu. Lampião ao reagir foi ferido no olho direito por um espinho do cacto que o policial atingiu com uma escopeta.

Lampião foi levado a um médico numa cidade, próxima ao acidente, chamada Triunfo onde retiraram o espinho de seu olho. O médico não conseguiu livrá-lo da cegueira. Bem-humorado, Lampião dizia que precisava apenas de um olho para atirar já que mesmo tendo dois precisava fechar um, e não se importou com o ocorrido.

A partir daí, tornou-se canhoto na hora de atirar e usou óculos para esconder a cegueira daqueles que não o conheciam e para proteger o outro olho do sol sertanejo.