“Táxi invade loja após avanço de sinal vermelho em Curitiba”

Acidente em Curitiba: Táxi invade loja após avanço de sinal vermelho

No dia 25 de julho de 2023, um acidente chamou a atenção dos moradores do bairro Portão, em Curitiba. Um táxi colidiu com uma van e acabou invadindo uma loja de roupas localizada no cruzamento da Avenida República Argentina com a Rua Maranhão.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu após o motorista do táxi avançar o sinal vermelho. No entanto, nenhum dos condutores assumiu a responsabilidade pelo ocorrido.

O vendedor Luiz Fernando presenciou a batida e afirmou, em entrevista à Banda B, que o táxi furou o sinal. Apesar do susto, felizmente não houve feridos, apenas danos materiais. Segundo Luiz, o motorista do táxi pareceu distraído, o que resultou na colisão com a van e na sua entrada brusca na loja.

A polícia utilizará as imagens das câmeras de segurança para investigar o caso e determinar as responsabilidades.

Fonte: www.bandab.com.br