Oficinas do Boqueirão Fashion: aprendizado, oportunidades e tendências da moda.

Boqueirão Fashion: Oficinas que promovem conhecimento e oportunidades na moda

As oficinas do Boqueirão Fashion, evento promovido pela Prefeitura na Rua da Cidadania do Boqueirão, são uma excelente oportunidade para adquirir novos conhecimentos, desenvolver habilidades profissionais e ficar por dentro das tendências e oportunidades do mundo da moda.

Uma das oficinas mais populares é a de customização em jeans, que aconteceu nesta terça-feira (25/7). Essa foi a segunda vez que a aula com essa temática foi oferecida pela organização do Boqueirão Fashion, e os participantes tiveram a oportunidade de aprender novas técnicas de corte, costura e apliques em peças jeans.

Elenice Aparecida Thomé de Lara, costureira e moradora do Boqueirão, de 58 anos, é estudante de Moda e aproveitou a oficina para aprimorar suas técnicas e aprender novas formas de trabalhar o jeans. Ela já confirmou presença na próxima oficina de ilustração de moda, que acontecerá nesta quarta-feira (26/7), das 16h às 18h, na Rua da Cidadania.

Além de adquirir conhecimento, as oficinas também são uma oportunidade de melhorar a renda. Adriane Célia, dona de casa e mãe de três filhos, se inscreveu na oficina de costura pois viu nessa habilidade a possibilidade de trabalhar em casa e ajudar nas finanças da família. Essa é a primeira vez que ela tem a oportunidade de fazer um curso assim e está determinada a aproveitar ao máximo para melhorar sua situação financeira.

Programação das oficinas

As oficinas do Boqueirão Fashion contam com o apoio de diversas instituições, como Senai, Sebrae, UniAndrade e Centro Europeu. No primeiro dia do evento, foram promovidas as seguintes oficinas: Customização de Peças em Jeans (Senai), Comportamento Empreendedor (Sebrae), Moda Plus Size e Tendência (Centro Europeu).

No segundo dia, que será nesta quarta-feira (26/7), a programação traz seis encontros: Início de Carreira: Posicionamento nas Redes Sociais (Centro Europeu), Introdução e Análise de Coloração Pessoal (Fundação Cultural) e Os 7 Estilos (Centro Europeu), das 14h às 16h. Das 16h às 18h, o Senac promoverá a oficina Ilustração da Moda, o Sebrae abordará a Importância do Networking e a Uniandrade apresentará o tema Brechós e Empreendedorismo.

As inscrições para as oficinas podem ser feitas no portal Aprendere ou presencialmente antes do início da aula. Para se inscrever, é necessário levar os documentos pessoais (RG e CPF), fornecer um endereço de email, número de telefone e endereço residencial.

Incentivo para empreender

A oficina do Sebrae sobre comportamento empreendedor trouxe novas visões de negócios para o público, com lições sobre as competências do empreendedor e muito mais. Essa oficina foi direcionada tanto para quem já possui um negócio quanto para quem está começando.

Amélia Sanadria, de 68 anos, e sua filha, Renata Silva, de 45 anos, estão planejando abrir um empreendimento juntas, combinando os talentos culinários de Amélia com as habilidades manuais de Renata. Elas ficaram sabendo da oficina do Boqueirão Fashion e não perderam tempo em se inscrever. Agora, estão saindo do evento com conhecimentos que irão ajudá-las a colocar seus planos em prática.

Boqueirão Fashion: O evento que movimenta a moda em Curitiba

O Boqueirão Fashion é uma semana de moda promovida pela Prefeitura de Curitiba, que acontece até sexta-feira (28/7) na Rua da Cidadania da regional do Boqueirão. O evento conta com desfiles, oficinas, exposições fotográficas e encontros criativos gratuitos.

