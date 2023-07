Qualifique suas leads rapidamente com estas perguntas essenciais

Como qualificar suas leads em 5 minutos (ou perguntas que todo SDR deveria fazer)

Introdução

Qualificar suas leads é essencial para o sucesso do seu negócio. Afinal, você não quer perder tempo e recursos com leads que não têm potencial de se tornarem clientes, certo? Neste artigo, vamos apresentar algumas perguntas que todo SDR (Sales Development Representative) deveria fazer para identificar leads qualificadas em apenas 5 minutos.

Pergunta 1: Qual é o seu objetivo principal?

Para começar, é importante entender qual é o objetivo principal da lead. Isso ajuda a determinar se ela está alinhada com os objetivos da sua empresa. Pergunte diretamente: “Qual é o seu objetivo principal neste momento?”.

Pergunta 2: Qual é o seu desafio atual?

Conhecer os desafios que a lead está enfrentando é fundamental para entender se o seu produto ou serviço pode ajudá-la. Pergunte: “Qual é o maior desafio que você está enfrentando atualmente?”. Isso ajuda a identificar se existe uma dor que você pode resolver.

Pergunta 3: Qual é o seu prazo para solucionar esse desafio?

Muitas vezes, as leads têm prazos estabelecidos para resolver seus desafios. Pergunte: “Qual é o prazo que você tem para solucionar esse desafio?”. Isso ajuda a entender se a lead tem uma urgência real e se está disposta a tomar uma decisão em breve.

Pergunta 4: Qual é o orçamento disponível?

O orçamento é um aspecto crucial na qualificação de leads. Pergunte: “Qual é o orçamento disponível para investir em uma solução?”. Isso ajuda a identificar se a lead está financeiramente apta a adquirir o seu produto ou serviço.

Pergunta 5: Quem é o responsável pela decisão de compra?

Por fim, é importante saber quem toma as decisões na empresa da lead. Pergunte: “Quem é o responsável pela decisão de compra?”. Isso ajuda a evitar perda de tempo com leads que não têm poder de decisão.

Conclusão

Agora você já sabe quais perguntas fazer para qualificar suas leads em apenas 5 minutos. Lembre-se de adaptar essas perguntas de acordo com a sua realidade e com o seu mercado. Fazendo as perguntas certas, você economiza tempo e esforço, focando apenas nas leads que realmente têm potencial de se tornarem clientes.

