Você sabe a diferença entre esses felinos?

A imagem mostra 9 felinos diferentes, e a principal diferença entre eles está no tamanho, padrão da pelagem, habitat e comportamento. Vou explicar de forma simples: 🐾
🐱Gato
O gato doméstico é o menor deles. Vive com humanos, pesa normalmente entre 3 e 6 kg e tem grande variedade de cores e padrões.
🐆Onça (Onça-pintada)
É o maior felino das Américas.
Tem manchas em forma de rosetas com um ponto no meio, corpo robusto e mandíbula muito forte. Vive principalmente em florestas e áreas de rios.
🦁Leão
Conhecido como o “rei da selva”, embora viva principalmente em savanas.
O macho tem juba grande, vive em grupos (alcateias/prides) e pode pesar mais de 200 kg.
🐈Puma
Também chamado de onça-parda ou leão-da-montanha.
Não possui manchas quando adulto e tem pelagem uniforme marrom. Vive em toda a América.
🐾Lince
Tem orelhas pontudas com tufos de pelos e rosto mais “barbudo”.
Habita regiões frias da América do Norte, Europa e Ásia.
🐆Maracajá
Felino pequeno das florestas da América do Sul, parecido com uma mini-onça.
É muito adaptado para viver em árvores.
🐅Tigre
O maior felino do mundo.
Tem listras pretas sobre pelagem laranja e vive principalmente na Ásia.
🐆Guepardo
É o animal terrestre mais rápido do planeta (até ~110 km/h).
Possui manchas pequenas e sólidas e duas linhas pretas no rosto que parecem lágrimas.
🐆Leopardo
Muito parecido com a onça, mas: é mais esguio,as rosetas não têm ponto no meio e vive na África e Ásia
Admilson Leme