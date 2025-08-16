Elvis Aaron Presley, conhecido mundialmente como o "Rei do Rock", morreu em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos, em sua mansão Graceland, em Memphis. A notícia causou comoção global e marcou o fim precoce de uma das trajetórias mais influentes da música popular.

Da infância humilde ao estrelato

Nascido em 1935, em Tupelo, no Mississippi, Elvis cresceu em uma família de origem simples, cercado pela religiosidade e pelo ambiente musical das igrejas evangélicas. Filho único de Vernon e Gladys Presley, mudou-se na adolescência para Memphis, cidade onde teve contato direto com gêneros como o gospel, o rhythm and blues e o country elementos que moldariam seu estilo inconfundível.

A ascensão do rock and roll

O marco de sua carreira ocorreu em 1954, quando gravou as primeiras músicas na Sun Records. Sua fusão de ritmos, aliada à voz marcante e à presença de palco arrebatadora, não apenas conquistou fãs em massa, mas também rompeu barreiras culturais e raciais nos Estados Unidos. Hits como Heartbreak Hotel, Hound Dog e Jailhouse Rock colocaram Elvis no centro de uma revolução musical que transformaria a indústria fonográfica.

Além da música: cinema e cultura pop

Na década de 1950 e 1960, Elvis consolidou-se também como astro de cinema, participando de mais de 30 produções. Embora muitas fossem filmes leves, exploravam seu carisma e ajudaram a fortalecer sua imagem de ícone cultural. O visual inconfundível topete, figurinos ousados e movimentos provocativos, tornou-se símbolo de uma geração que buscava novos caminhos de expressão e liberdade.

Vida pessoal e controvérsias

Em 1967, Elvis se casou com Priscilla Beaulieu, com quem teve sua única filha, Lisa Marie Presley. Apesar da adoração mundial, enfrentou pressões constantes da fama, problemas de saúde e dependência de medicamentos. As longas temporadas de apresentações em Las Vegas e turnês intensas cobraram alto preço em sua vida pessoal e física.

O retorno de 1968 e os anos de Las Vegas

Após um período de desgaste artístico, o especial televisivo exibido em 1968 marcou sua retomada e é considerado um divisor de águas em sua carreira. Nos anos 1970, consolidou-se com shows grandiosos em Las Vegas, que ficaram famosos pelos figurinos extravagantes e pela intensidade das performances.

Um legado que atravessa gerações

Mesmo após quase cinco décadas de sua morte, Elvis continua sendo referência na música e na cultura pop. Sua obra influenciou artistas de diferentes estilos e origens, e Graceland permanece como ponto de peregrinação para milhões de fãs ao redor do mundo. O artista que declarou certa vez "não sei uma nota de música, nem preciso" permanece eterno como o Rei do Rock.