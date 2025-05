Casal busca título inusitado no Guinness Book

A criadora de conteúdo adulto Gisa Custolli tem chamado atenção nas redes sociais por manter um relacionamento pouco convencional com o marido.

Casados, eles vivem uma união aberta em que a infidelidade, longe de ser um problema, é parte do acordo entre o casal com a anuência e participação ativa do companheiro.

O estilo de vida adotado por Gisa e seu marido vem ganhando notoriedade, e agora eles almejam um reconhecimento inusitado: pretendem entrar para o Guinness World Records com o título de “Maior Corno do Brasil”.

Segundo o casal, a prática das traições está registrada em contrato, e não gera desentendimentos.

A data simbólica de 25 de abril, conhecida informalmente como o “Dia do Corno”, foi celebrada de maneira peculiar.

A influenciadora saiu com um ex-namorado a pedido do próprio marido. Além de consentir, ele também atua nos bastidores das produções, filmando os encontros extraconjugais.

“Ele geralmente grava tudo, observa de longe. Faz parte do nosso acordo, é o que nos excita, é a nossa fantasia. É assim que somos felizes”, afirmou Gisa.

Segundo a influenciadora, o acervo já soma mais de mil vídeos. Essa produção foi o que motivou a inscrição no Guinness World Records, com a proposta de reconhecer o marido como o "Maior Corno do Brasil".

Carreira e faturamento

Gisa afirma faturar cerca de R$ 70 mil mensais com a criação de conteúdo adulto.

Ela encara o estilo de vida com bom humor e defende a transparência. “Se é para ser corno, que seja com glamour, prazer e contas pagas.

Tem gente sofrendo em silêncio, enquanto aqui a gente lucra com sinceridade e leveza. Chifre autorizado tem outro sabor”, declarou.

Limites na relação

Apesar da abertura para relações extraconjugais, Gisa afirma que a ideia de formar um trisal está fora dos planos. “Traição, tudo bem. Mas dividir a marmita já é demais”, brincou.





Foto: Reprodução/Redes sociais