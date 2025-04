Green Day em Curitiba 2025

Os fãs curitibanos do Green Day podem comemorar: a lendária banda de punk rock voltará ao Brasil em 2025 com a The Saviors Tour, e Curitiba está na rota!

Segundo informações divulgadas por portais como o Curitiba Cult e a Alpha FM, o grupo se apresenta na cidade no dia 12 de setembro de 2025, uma sexta-feira, na Ligga Arena.

Data e local do show:

Data: 12 de setembro de 2025 (sexta-feira)

Local: Ligga Arena – Rua Buenos Aires, 1270, Água Verde, Curitiba – PR

Sobre a turnê The Saviors Tour

A “The Saviors Tour” celebra dois grandes marcos da carreira da banda: os 30 anos do clássico “Dookie” (1994) e os 20 anos do aclamado “American Idiot” (2004). Além disso, a turnê divulga o mais novo álbum do Green Day, “Saviors”, lançado em janeiro de 2024.

Possível setlist do show em Curitiba

Com base nos shows realizados na América do Norte e Europa, os fãs podem esperar um setlist com sucessos de todas as fases da banda. Confira algumas músicas que devem estar presentes:

The American Dream Is Killing Me, Know Your Enemy, Welcome to Paradise

Burnout, Longview, Basket Case

She, Holiday, Boulevard of Broken Dreams, Minority

Hitchin’ a Ride, Jesus of Suburbia, Wake Me Up When September Ends

American Idiot e Good Riddance (Time of Your Life)

O repertório pode sofrer alterações, mas essa seleção dá uma boa ideia do que está por vir.

Última vez em Curitiba

A última apresentação do Green Day em Curitiba foi em 5 de novembro de 2017, na Pedreira Paulo Leminski, durante a “Revolution Radio Tour”. Agora, oito anos depois, a banda retorna à cidade com uma estrutura ainda maior.

Ingressos

Ainda não há informações oficiais sobre a venda de ingressos.