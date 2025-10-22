Izzy Mais
Redão motos
Entretenimento

Verão Maior Paraná 2026

Governo divulga programação completa de shows gratuitos no Litoral

8
Verão Maior Paraná 2026

🎵 Calendário oficial de shows do Verão Maior Paraná 2026

O Governo do Paraná divulgou a agenda completa de apresentações musicais que vão agitar o Litoral do Estado entre janeiro e fevereiro. As cidades de Matinhos e Pontal do Paraná receberão grandes nomes da música nacional em uma programação gratuita e variada.

📍 Matinhos

9/1: Alok

10/1: Zé Neto & Cristiano e Jiraya Uai

11/1: Belo e Jeito Moleque

15/1: Roupa Nova

16/1: Gipsy Kings

17/1: Edson & Hudson e Eduardo Costa

23/1: Raça Negra

24/1: Fábio Junior

25/1: Duas atrações surpresas

29/1: Fernandinho

30/1: Ana Castela

31/1: Inner Circle e Paralamas do Sucesso

6/2: Hugo & Guilherme

7/2: Zezé Di Camargo & Luciano

8/2: Padre Reginaldo Manzotti e Israel & Rodolffo

📍 Pontal do Paraná

9/1: Luan Pereira e Country Beat

10/1: Atitude 67 e Kamisa 10

16/1: Gustavo Mioto e Jiraya Uai

17/1: Dilsinho e Luiz Cláudio & Giuliano

23/1: Israel & Rodolffo e Bruno & Denner

24/1: Raça Negra

30/1: Murilo Huff e Léo & Raphael

31/1: Gian & Giovani e Diego & Arnaldo

6/2: Paralamas do Sucesso

7/2: Trio Parada Dura e João de Souza & Bonifácio

O evento faz parte da programação do Verão Maior Paraná 2026, promovido pelo governo estadual, e promete animar o público com uma mistura de sertanejo, pop, pagode, rock e música gospel durante toda a temporada.

Ana Castela Zezé Di Camargo e Luciano Alok Paralamas do Sucesso
