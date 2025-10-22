🎵 Calendário oficial de shows do Verão Maior Paraná 2026
O Governo do Paraná divulgou a agenda completa de apresentações musicais que vão agitar o Litoral do Estado entre janeiro e fevereiro. As cidades de Matinhos e Pontal do Paraná receberão grandes nomes da música nacional em uma programação gratuita e variada.
📍 Matinhos
9/1: Alok
10/1: Zé Neto & Cristiano e Jiraya Uai
11/1: Belo e Jeito Moleque
15/1: Roupa Nova
16/1: Gipsy Kings
17/1: Edson & Hudson e Eduardo Costa
23/1: Raça Negra
24/1: Fábio Junior
25/1: Duas atrações surpresas
29/1: Fernandinho
30/1: Ana Castela
31/1: Inner Circle e Paralamas do Sucesso
6/2: Hugo & Guilherme
7/2: Zezé Di Camargo & Luciano
8/2: Padre Reginaldo Manzotti e Israel & Rodolffo
📍 Pontal do Paraná
9/1: Luan Pereira e Country Beat
10/1: Atitude 67 e Kamisa 10
16/1: Gustavo Mioto e Jiraya Uai
17/1: Dilsinho e Luiz Cláudio & Giuliano
23/1: Israel & Rodolffo e Bruno & Denner
24/1: Raça Negra
30/1: Murilo Huff e Léo & Raphael
31/1: Gian & Giovani e Diego & Arnaldo
6/2: Paralamas do Sucesso
7/2: Trio Parada Dura e João de Souza & Bonifácio
O evento faz parte da programação do Verão Maior Paraná 2026, promovido pelo governo estadual, e promete animar o público com uma mistura de sertanejo, pop, pagode, rock e música gospel durante toda a temporada.
Ana CastelaZezé Di Camargo e LucianoAlokParalamas do Sucesso#músicaFestivalPraiaLitoralRatinho Junior#governo#parana
Admilson Leme