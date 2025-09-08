Redão motos
Izzy Mais
Menu
Cadastre-se
Login
Entretenimento

Vídeo editado gera críticas, e Maraisa se emociona ao esclarecer situação

Maraisa desabafa nas redes sociais: “Tem coisa que machuca. Eu dei o meu melhor para todos os fãs.

24
Reprodução Instagram MaraisaVídeo editado gera críticas, e Maraisa se emociona ao esclarecer situação

Na madrugada deste domingo (7), a cantora sertaneja Maraisa, da dupla com Maiara, recorreu às redes sociais para esclarecer um episódio que ganhou repercussão negativa na internet.

Um vídeo, compartilhado em plataformas digitais, mostrava a artista dentro de um carro, respondendo de forma breve a uma mãe que afirmou que sua filha ouvia as músicas de Maraisa desde os dois anos de idade.

O registro levou internautas a criticarem a cantora, acusando-a de frieza e falta de atenção com seus admiradores.

Em publicação emocionada, Maraisa explicou que o vídeo que circulou havia sido editado, deixando de fora momentos em que ela cumprimentou todos os fãs presentes.

A artista afirmou que a situação aconteceu em São José do Rio Preto, após uma apresentação em uma cidade vizinha, e que, mesmo com a agenda apertada, fez questão de descer do carro para interagir pessoalmente com os fãs.

Segundo Maraisa, a mãe da fã fez um comentário adicional enquanto ela se retirava, e sua resposta rápida, um simples “linda”, foi interpretada erroneamente. “Tem coisa que machuca. Eu dei o meu melhor para todos os fãs”, desabafou a cantora, visivelmente emocionada.

O episódio reacende um debate frequente sobre a exposição de artistas nas redes sociais e a forma como pequenos trechos de vídeos podem ser distorcidos, gerando repercussões negativas.

Maraisa reforçou seu compromisso em sempre tratar os fãs com carinho e atenção, destacando a importância da interação próxima, especialmente com o público que acompanha sua carreira.

Tags:
MaraisaMaiaraMaiara e Maraisa#sertanejoEmoçãoCarinho#músicaViralVídeo FakeVídeoPolêmicaExplicaçãoFamososShowVidaCotidianoTransparência
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Entretenimento

Dia Nacional do Montanhismo celebra conquista histórica no Paraná

Dia Nacional do Montanhismo celebra conquista histórica no Paraná

21/08/2025Entretenimento
Ler artigo
16 de agosto de 1977

16 de agosto de 1977

A morte do Rei do RockEntretenimento
Ler artigo
BEA lança single “FRESH”

BEA lança single “FRESH”

com estreia exclusiva neste sábado em CuritibaEntretenimento
Ler artigo
Bento e Totó desembarca em Curitiba em Agosto

Bento e Totó desembarca em Curitiba em Agosto

A dupla sensacional do universo infantil, Bento e Totó, desembarca na capital paranaense no dia 17 de agosto de 2025,...Entretenimento
Ler artigo
Casal busca título inusitado no Guinness Book

Casal busca título inusitado no Guinness Book

ao expor relação aberta com traições consentidasEntretenimento
Ler artigo
Mr. Bean: Humor Sem Palavras

Mr. Bean: Humor Sem Palavras

O Rei do SilêncioEntretenimento
Ler artigo
O nascimento da batata chips

O nascimento da batata chips

A criação acidental de George CrumEntretenimento
Ler artigo
Os quadrinhos mais vendidos do mundo

Os quadrinhos mais vendidos do mundo

dos super-heróis aos mangásEntretenimento
Ler artigo
Green Day em Curitiba 2025

Green Day em Curitiba 2025

show da banda será na Ligga ArenaEntretenimento
Ler artigo
Família de Recife com nomes inusitados

Família de Recife com nomes inusitados

volta a ser destaque nas redes sociaisEntretenimento
Ler artigo
Curitiba celebra 332 anos com programação especial de shows, obras e eventos

Curitiba celebra 332 anos com programação especial de shows, obras e eventos

.Entretenimento
Ler artigo
Ponte dos Arcos

Ponte dos Arcos

Um Símbolo Histórico e Imponente da Engenharia Ferroviária no ParanáEntretenimento
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolGazeta do BairroCoritibaBrasileirãoAthletico#corinthiansCampeonato Brasileiro#parana#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas