Vídeo editado gera críticas, e Maraisa se emociona ao esclarecer situação

Na madrugada deste domingo (7), a cantora sertaneja Maraisa, da dupla com Maiara, recorreu às redes sociais para esclarecer um episódio que ganhou repercussão negativa na internet.

Um vídeo, compartilhado em plataformas digitais, mostrava a artista dentro de um carro, respondendo de forma breve a uma mãe que afirmou que sua filha ouvia as músicas de Maraisa desde os dois anos de idade.

O registro levou internautas a criticarem a cantora, acusando-a de frieza e falta de atenção com seus admiradores.

Em publicação emocionada, Maraisa explicou que o vídeo que circulou havia sido editado, deixando de fora momentos em que ela cumprimentou todos os fãs presentes.

A artista afirmou que a situação aconteceu em São José do Rio Preto, após uma apresentação em uma cidade vizinha, e que, mesmo com a agenda apertada, fez questão de descer do carro para interagir pessoalmente com os fãs.

Segundo Maraisa, a mãe da fã fez um comentário adicional enquanto ela se retirava, e sua resposta rápida, um simples “linda”, foi interpretada erroneamente. “Tem coisa que machuca. Eu dei o meu melhor para todos os fãs”, desabafou a cantora, visivelmente emocionada.

O episódio reacende um debate frequente sobre a exposição de artistas nas redes sociais e a forma como pequenos trechos de vídeos podem ser distorcidos, gerando repercussões negativas.

Maraisa reforçou seu compromisso em sempre tratar os fãs com carinho e atenção, destacando a importância da interação próxima, especialmente com o público que acompanha sua carreira.