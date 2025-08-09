BEA lança single “FRESH”

A cantora, compositora e diretora BEA, natural de Osasco (SP), apresenta neste sábado (9) o single “FRESH”, em uma performance exclusiva no Espaço Fantástico das Artes, em Curitiba.

A faixa, que mescla influências de Pop, R&B e MPB, marca o início da carreira autoral da artista e chega acompanhada de um videoclipe concebido e dirigido por ela mesma, explorando de forma intimista seu processo de autodescoberta.

Com atenção aos mínimos detalhes, BEA assumiu múltiplas funções na produção: além de compor e escrever o roteiro, foi responsável pela montagem e pela performance em cena.

O resultado é um videoclipe híbrido que combina elementos performáticos e narrativos e será exibido pela primeira vez durante o show de lançamento.

O evento começa às 20h, com entrada gratuita.

No entanto, devido à capacidade limitada do local, é necessário retirar o ingresso antecipadamente pela internet.

Serviço

Local: Espaço Fantástico das Artes – Rua Trajano Reis, 41, São Francisco, Curitiba

Data: Sábado, 9 de agosto

Horário: 20h

Entrada: Gratuita, com retirada prévia online