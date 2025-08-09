Conth Contabilidade
Conth Contabilidade
Menu
Cadastre-se
Login
Entretenimento

BEA lança single “FRESH”

com estreia exclusiva neste sábado em Curitiba

33
Divulgação BEABEA lança single “FRESH”

A cantora, compositora e diretora BEA, natural de Osasco (SP), apresenta neste sábado (9) o single “FRESH”, em uma performance exclusiva no Espaço Fantástico das Artes, em Curitiba.

A faixa, que mescla influências de Pop, R&B e MPB, marca o início da carreira autoral da artista e chega acompanhada de um videoclipe concebido e dirigido por ela mesma, explorando de forma intimista seu processo de autodescoberta.

Com atenção aos mínimos detalhes, BEA assumiu múltiplas funções na produção: além de compor e escrever o roteiro, foi responsável pela montagem e pela performance em cena.

O resultado é um videoclipe híbrido que combina elementos performáticos e narrativos e será exibido pela primeira vez durante o show de lançamento.

O evento começa às 20h, com entrada gratuita.

No entanto, devido à capacidade limitada do local, é necessário retirar o ingresso antecipadamente pela internet.

Serviço

Local: Espaço Fantástico das Artes – Rua Trajano Reis, 41, São Francisco, Curitiba

Data: Sábado, 9 de agosto

Horário: 20h

Entrada: Gratuita, com retirada prévia online

Tags:
Show#músicaLançamentoCantoraCompositoraFRESHVideoclipe#CuritibaPopMPBArtistaCarreiraArtes
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Entretenimento

Bento e Totó desembarca em Curitiba em Agosto

Bento e Totó desembarca em Curitiba em Agosto

A dupla sensacional do universo infantil, Bento e Totó, desembarca na capital paranaense no dia 17 de agosto de 2025,...Entretenimento
Ler artigo
Casal busca título inusitado no Guinness Book

Casal busca título inusitado no Guinness Book

ao expor relação aberta com traições consentidasEntretenimento
Ler artigo
Mr. Bean: Humor Sem Palavras

Mr. Bean: Humor Sem Palavras

O Rei do SilêncioEntretenimento
Ler artigo
O nascimento da batata chips

O nascimento da batata chips

A criação acidental de George CrumEntretenimento
Ler artigo
Os quadrinhos mais vendidos do mundo

Os quadrinhos mais vendidos do mundo

dos super-heróis aos mangásEntretenimento
Ler artigo
Green Day em Curitiba 2025

Green Day em Curitiba 2025

show da banda será na Ligga ArenaEntretenimento
Ler artigo
Família de Recife com nomes inusitados

Família de Recife com nomes inusitados

volta a ser destaque nas redes sociaisEntretenimento
Ler artigo
Curitiba celebra 332 anos com programação especial de shows, obras e eventos

Curitiba celebra 332 anos com programação especial de shows, obras e eventos

.Entretenimento
Ler artigo
Ponte dos Arcos

Ponte dos Arcos

Um Símbolo Histórico e Imponente da Engenharia Ferroviária no ParanáEntretenimento
Ler artigo
Jorge & Mateus anunciam show de despedida em Curitiba

Jorge & Mateus anunciam show de despedida em Curitiba

ingressos à venda a partir de quinta (6/2)Entretenimento
Ler artigo
Hulk Vermelho será o novo vilão de Capitão América

Hulk Vermelho será o novo vilão de Capitão América

Personagem, agora interpretado por Harrison Ford, promete grande confronto com Sam WilsonEntretenimento
Ler artigo
Curitiba recebe o Circo dos Dinossauros

Curitiba recebe o Circo dos Dinossauros

com estreia marcada para 31 de janeiroEntretenimento
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolGazeta do BairroCoritibaBrasileirão#corinthiansCampeonato BrasileiroAthletico#Memphis Depay#parana

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas