Dia Nacional do Montanhismo celebra conquista histórica no Paraná

Nesta quinta-feira (21), o Brasil celebra o Dia Nacional do Montanhismo, data criada em homenagem a uma façanha pioneira ocorrida no Paraná.

Em 21 de agosto de 1879, um grupo de exploradores alcançou o ponto mais alto do Pico do Marumbi, em Morretes, marcando a primeira ascensão de montanha do país com finalidade esportiva.

A expedição foi idealizada e preparada ao longo de quase dez anos por Joaquim Olímpio Carmeliano de Miranda, que sonhava em realizar a escalada.

Em tributo ao desbravador, o cume principal do conjunto recebeu o nome de Olimpo, em referência ao lendário Monte Olimpo da mitologia grega, considerado a morada dos deuses.

O Conjunto Marumbi, localizado no litoral paranaense, reúne formações rochosas que ultrapassam os mil metros de altitude.

Foto: SEDEST

Atualmente, por questões de segurança e preservação ambiental, apenas cinco picos estão abertos à visitação: Olimpo (1.539 m), Gigante (1.487 m), Ponta do Tigre (1.400 m), Abrolhos (1.200 m) e Rochedinho (625 m).





Em comemoração ao aniversário da histórica escalada, a cidade de Morretes promove nos dias 23 e 24 de agosto de 2025 a quarta edição do Marumbi Festival, realizado na Praça do Porto de Cima.

O evento deve reunir praticantes de esportes ao ar livre, amantes da natureza e da cultura local, reforçando o papel do Marumbi como um dos ícones do ecoturismo brasileiro.

A programação inclui apresentações de capoeira, oficinas de arte, contação de histórias, práticas de yoga ao ar livre e passeios de cicloturismo.

Um dos destaques será a valorização da tradição oral, com narrativas conhecidas como “histórias de pé de serra”, que mantêm viva a memória dos moradores da região.

Na parte musical, o festival terá shows da banda Pias do Djanho, da reconhecida A Banda Mais Bonita da Cidade e do reggae contagiante do Djambi, todos se apresentando em meio ao cenário natural da cidade histórica de Morretes.