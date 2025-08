Entretenimento

Bento e Totó desembarca em Curitiba em Agosto

A dupla sensacional do universo infantil, Bento e Totó, desembarca na capital paranaense no dia 17 de agosto de 2025, com o seu espetáculo interativo “Brincando com Bento e Totó”, às 16h, no renovado Teatro Fernanda Montenegro, no coração do Batel