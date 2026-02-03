Redão motos
Izzy Mais
Menu
Cadastre-se
Login
Entretenimento

Sobreviver ou Viver? Por que 'The 100' é a série de ficção científica que você precisa maratonar

Apocalíptico

28
DivulgaçãoSobreviver ou Viver? Por que 'The 100' é a série de ficção científica que você precisa maratonar

Imagine que a Terra se tornou inabitável após um apocalipse nuclear e os únicos sobreviventes humanos vivem em uma estação espacial chamada "A Arca". 97 anos depois, os recursos estão acabando e a única esperança é enviar 100 jovens prisioneiros de volta ao planeta para testar se ele ainda é habitável.

​Se você acha que essa é apenas mais uma série adolescente, prepare-se: The 100 vai destruir todas as suas expectativas.

​O Enredo: Pós-Apocalíptico

​A série acompanha a jornada de Clarke Griffin, Bellamy Blake e outros jovens que, ao chegarem na Terra, descobrem que não estão sozinhos.

O planeta agora é habitado por sobreviventes selvagens, que possuem uma cultura tribal e guerreira.

​O que começa como uma luta por comida e abrigo logo escala para uma guerra complexa.

A série não tem medo de colocar seus protagonistas em situações impossíveis, onde não existe "certo ou errado", apenas a escolha que mantém o seu povo vivo por mais um dia.

Por que você deve assistir?

​Evolução de Personagens: É raro ver uma série onde os personagens mudam tanto. De jovens rebeldes a líderes endurecidos pela guerra, você verá Clarke, Octavia e Murphy tomarem decisões que vão te fazer questionar sua própria moralidade.

Construção de Mundo:A mitologia dos Grounders, suas línguas (o Trigedasleng foi criado pelo mesmo linguista de Game of Thrones) e os mistérios sobre o que realmente causou o fim do mundo são fascinantes.

Ritmo Alucinante:Esqueça episódios "de enchimento". Em The 100, o status quo muda a cada temporada. Quando você acha que entendeu a série, ela muda de gênero indo de sobrevivência na floresta para ficção científica hard e inteligência artificial.

Temas Profundos:A série debate constantemente o custo da sobrevivência: "Pode haver paz se a nossa existência depende da guerra?" ou "Não existem mocinhos".

Veredito

​Se você gosta de séries como Jogos Vorazes, Lost ou Battlestar Galactica, The 100 é obrigatória. Prepare-se para fortes emoções, reviravoltas de quebrar o queixo e uma trilha sonora épica.

​As sete temporadas estão completas, o que significa que você pode devorar a história do início ao fim sem esperar anos pelo desfecho.

Tags:
The 100SérieApocalípticoGuerraHistóriaTelevisãoAventura
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Entretenimento

Ex-BBB Pedro Espíndola é internado em clínica psiquiátrica após saída conturbada do reality

Ex-BBB Pedro Espíndola é internado em clínica psiquiátrica após saída conturbada do reality

​O jovem de 22 anos, que deixou o BBB26 sob acusações de importunação sexual, sofreu um surto psicótico e está...Entretenimento
Ler artigo
Verão Maior Paraná 2026

Verão Maior Paraná 2026

Governo divulga programação completa de shows gratuitos no LitoralEntretenimento
Ler artigo
Vídeo editado gera críticas, e Maraisa se emociona ao esclarecer situação

Vídeo editado gera críticas, e Maraisa se emociona ao esclarecer situação

Maraisa desabafa nas redes sociais: “Tem coisa que machuca. Eu dei o meu melhor para todos os fãs.Entretenimento
Ler artigo
Dia Nacional do Montanhismo celebra conquista histórica no Paraná

Dia Nacional do Montanhismo celebra conquista histórica no Paraná

21/08/2025Entretenimento
Ler artigo
16 de agosto de 1977

16 de agosto de 1977

A morte do Rei do RockEntretenimento
Ler artigo
BEA lança single “FRESH”

BEA lança single “FRESH”

com estreia exclusiva neste sábado em CuritibaEntretenimento
Ler artigo
Bento e Totó desembarca em Curitiba em Agosto

Bento e Totó desembarca em Curitiba em Agosto

A dupla sensacional do universo infantil, Bento e Totó, desembarca na capital paranaense no dia 17 de agosto de 2025,...Entretenimento
Ler artigo
Casal busca título inusitado no Guinness Book

Casal busca título inusitado no Guinness Book

ao expor relação aberta com traições consentidasEntretenimento
Ler artigo
Mr. Bean: Humor Sem Palavras

Mr. Bean: Humor Sem Palavras

O Rei do SilêncioEntretenimento
Ler artigo
O nascimento da batata chips

O nascimento da batata chips

A criação acidental de George CrumEntretenimento
Ler artigo
Os quadrinhos mais vendidos do mundo

Os quadrinhos mais vendidos do mundo

dos super-heróis aos mangásEntretenimento
Ler artigo
Green Day em Curitiba 2025

Green Day em Curitiba 2025

show da banda será na Ligga ArenaEntretenimento
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas