Sancor Seguros Vôlei Maringá embarca para Bauru onde enfrenta o SESI Vôlei Bauru

O Sancor Seguros Vôlei Maringá embarcou com destino a Bauru, onde enfrenta nesta quinta-feira, 5, a equipe do SESI Vôlei Bauru, às 21h, na Arena Paulo Skaf.

A partida é válida pela oitava rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei 2025/2026.

Atualmente, o time maringaense ocupa a sétima colocação na tabela de classificação, com 25 pontos. O adversário aparece na quinta posição, com 35 pontos.

O confronto marca um momento decisivo para o Sancor Seguros Vôlei Maringá, que depende de apenas mais uma vitória para garantir matematicamente a classificação aos playoffs.

Segundo o técnico Aldori Gaudêncio Jr., o foco da equipe está totalmente voltado para o resultado positivo.

“Nos preparamos intensamente para este confronto, pois sabemos da importância e do peso que ele tem para nós. Estamos a uma vitória da classificação para os playoffs, por isso nosso foco é exclusivamente vencer. A equipe está concentrada no propósito e preparada para o desafio, pois reconhecemos a qualidade e a competência do SESI Bauru”, destacou o treinador.

A ponteira Karol Tormena não viajou com a equipe, pois segue em tratamento e sob observação do departamento médico devido a uma lesão na região lombar. Ainda não há previsão para o retorno da atleta às quadras.

O próximo compromisso do Sancor Seguros Vôlei Maringá será diante da sua torcida. A equipe volta a jogar no dia 13 de março, às 18h30, contra o Renasce Sorocaba, no Ginásio Municipal Chico Netto.





Por Assessoria de Imprensa