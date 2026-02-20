Corinthians vence o Athletico na Arena da Baixada.

O Corinthians derrotou o Athletico-PR por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (19), na Arena da Baixada, em partida atrasada válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo atrasado da 2ª rodada do Brasileirão foi realizado com presença exclusiva de mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência.

A medida foi determinada pelo STJD, como punição pela briga generalizada entre torcedores no clássico contra o Coritiba, disputado no Couto Pereira, pela Série B de 2025.

Crédito: Rui Santos

Primeiro Tempo

O furação começou melhor e criou as primeiras oportunidades da partida aproveitando falhas defensivas do time paulista.

Nos minutos iniciais, Viveros venceu a marcação e finalizou com perigo para fora.

Aos cinco minutos, o atacante voltou a levar perigo ao aproveitar um passe errado da zaga adversária e tentar a finalização por cobertura, mas sem sucesso.

Aos 12 minutos, o Athletico teve a chance mais clara para abrir o placar. Viveros foi derrubado na área por Bidu, e o árbitro assinalou pênalti.

Na cobrança, Julimar bateu para fora e desperdiçou a oportunidade de colocar o Furacão em vantagem.

Foto: Reinaldo Reginato/IconSport.

Aos 19 minutos após cobrança de lateral na área, Memphis Depay disputou a bola, que sobrou para Rodrigo Garro na entrada da área. O meia arriscou um chute forte e marcou um belo gol, garantindo a vantagem do Timão.

No minutos finais, Viveros em jogada individual, passou por Gabriel Paulista e finalizou com força, obrigando o goleiro Hugo Souza a fazer grande defesa.

Segundo Tempo

Na segunda etapa, o Furacão manteve a postura ofensiva. Logo aos cinco minutos, Mendoza finalizou e parou novamente em Hugo Souza. Em seguida, após um bate e rebate dentro da área, Chiqueti concluiu para fora.

Pressionando em busca do empate, o Athletico encontrou dificuldades para transformar o volume de jogo em finalizações precisas. Em bola parada, Benavídez cabeceou com perigo, mas o goleiro corintiano fez mais uma defesa importante. Na sequência, Luiz Gustavo arriscou de fora da área e mandou por cima do gol.

Os minutos finais foram de intensa pressão dos donos da casa. Durante os 13 minutos de acréscimo, apesar da pressão, o Corinthians conseguiu segurar o resultado e garantiu os três pontos.

Classificação

Com a vitória, o Timão chega aos seis pontos em três partidas, com duas vitórias e uma derrota, ocupando a quinta colocação na tabela.

O Athletico-PR também soma seis pontos, com duas vitórias e uma derrota, aparecendo na sexta posição.

Próximos Jogos

Agora, as equipes voltam as atenções para os campeonatos estaduais.

O Corinthians enfrenta a Portuguesa no domingo (22), no Estádio do Canindé, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Já o Athletico-PR recebe o Londrina, na mesma data, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense, após empate por 2 a 2 na partida de ida.





Ficha Técnica

Athletico 0 x 1 Corinthians

Campeonato Brasileiro – 2ª rodada

Athletico: Santos; Gastón Benavídez, Carlos Terán, Arthur Dias e Lucas Esquivel (Léo Dérik); Luiz Gustavo, Juan Portilla (Chiqueti) e Bruno Zapelli (Dudu Kogitski); Steven Mendoza (João Cruz), Julimar (Bruninho) e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles (Allan), Raniele, Matheus Pereira (André Ramalho) e Rodrigo Garro (Gui Negão); Vitinho (André) e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, às 19h30.

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB).

⚽ Gols: Garro (19/1º).

🟨 Cartões Amarelos: Kevin Viveros, Santos, João Cruz (CAP); Matheuzinho, Matheus Bidu, Gabriel Paulista, Hugo Souza (COR).

🏟️ Público: 16.804 pessoas