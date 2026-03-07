Redão motos
Conth Contabilidade
Esportes

Operário é campeão do Campeonato Paranaense 2026!

Campeão

24
Reprodução InternetOperário é campeão do Campeonato Paranaense 2026!

O Fantasma conquistou neste sábado (7) o terceiro título estadual de sua história.

Após empate por 0 a 0 no tempo normal, o Operário venceu o Londrina por 4 a 3 nos pênaltis, no Estádio do Café (Jacy Scaff), e ficou com a taça.

Na partida de ida, disputada no Germano Kruger, as equipes também haviam empatado sem gols.

Com a conquista, o OFEC chega ao terceiro título paranaense, repetindo os feitos de 2015 e 2025, e agora celebrando mais uma vez em 2026.

O Londrina, que terminou a competição invicto, com melhor ataque e melhor defesa, ficou com o vice-campeonato e perdeu a chance de levantar sua sexta taça estadual.

📊 No ranking histórico, o Coritiba segue como maior campeão, com 39 títulos, seguido pelo Athletico-PR, que soma 28 conquistas.

Operário-PROperárioOperário FerroviárioPonta Grossa#LondrinaEstádio do CaféCampeãoCampeão ParanaenseFutebol
