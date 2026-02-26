Athletico empata com o Bragantino

O Athletico empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em confronto disputado sob forte chuva e marcado pelo equilíbrio do início ao fim.

A partida aconteceu nesta quarta-feira (25/02) no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

O resultado ampliou a sequência negativa do Rubro-Negro, que chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória dois pelo Campeonato Brasileiro e um pelo Campeonato Paranaense.

A equipe paulista saiu na frente ainda no primeiro tempo. Em cobrança de falta, Juninho Capixaba acertou o alvo e colocou o Bragantino em vantagem.

O Furacão encontrou dificuldades na etapa inicial, mas voltou do intervalo mais agressivo.

No segundo tempo, o Athletico passou a atuar com um jogador a mais durante boa parte da partida, o que aumentou a pressão sobre o adversário.

A insistência surtiu efeito e Julimar deixou tudo igual no placar.

Nos minutos finais, a torcida chegou a comemorar a virada após Arthur Dias balançar as redes.

Mas, após revisão, a arbitragem apontou impedimento no lance e anulou o gol, mantendo o empate até o apito final.

A partida também foi simbólica para o goleiro Santos. O camisa 1 completou 300 jogos como profissional pelo Athletico, marca que o coloca entre os dez atletas que mais vestiram a camisa do clube.

Foto: Fabio Wosniak/CAP / Esporte News Mundo

Com o resultado, o time paranaense ficou em 5º lugar, com 7 pontos. A equipe paulista está na 6ª colocação, também com 7 pontos.

O Rubro-Negro volta a campo no dia 11 de março, uma quarta-feira, diante do Botafogo, em casa.

Já o Bragantino pega Grêmio no dia 12, no Rio Grande do Sul.





















Ficha Técnica

Red Bull Bragantino 1 x 1 Athletico

Campeonato Brasileiro – 4ª rodada





Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado (Eduardo Santos), Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Fabinho e Gustavinho (Eric Ramires); Lucas Barbosa, Henry Mosquera (Herrera), Eduardo Sasha (Fernando) e Isidro Pitta (Matheus Fernandes). Técnico: Lucho González.





Athletico: Santos; Carlos Terán, Juan Aguirre (Felipe Chiqueti) e Arthur Dias; Gastón Benavídez, Juan Portilla (Dudu Kogitski), Luiz Gustavo (Leozinho), Bruno Zapelli (João Cruz) e Lucas Esquivel; Steven Mendoza (Julimar) e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.





🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 19h.

📍 Local: estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

🔎 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ) .

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM).

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

⚽ Gols: Juninho Capixaba (42/1º); Julimar (41/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Fabinho, Alix Vinícius, Pedro Henrique, (RBB); Zapelli, Arthur Dias, (CAP).

🟥 Cartões Vermelhos: Fabinho e Alex Vinícius (RBB).