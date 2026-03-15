Paraná vence o Paranavaí, mantém 100% e assume liderança da Segundona

O Paraná Clube segue com campanha perfeita na Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. Na tarde deste sábado, sob forte calor na Vila Capanema, em Curitiba, o Tricolor venceu o Paranavaí por 1 a 0, chegou à terceira vitória consecutiva e assumiu a liderança isolada da competição, com nove pontos.
Empurrado por sua torcida, o time paranista confirmou o favoritismo e conquistou mais três pontos diante do ACP, que ainda não pontuou após três rodadas disputadas.
A primeira etapa foi marcada por muito equilíbrio e forte marcação das duas equipes, o que reduziu as chances claras de gol. Com o jogo concentrado no meio-campo, Paraná e Paranavaí pouco ameaçaram as metas adversárias antes do intervalo.
Na volta para o segundo tempo, a equipe comandada pelo técnico Tcheco adiantou as linhas e passou a pressionar em busca da vitória.
O gol saiu aos 22 minutos da etapa final. João Felipe dominou e cruzou para a área, encontrando o zagueiro Dombroski, que apareceu bem para finalizar e marcar o único gol da partida.
Foto: Rui Santos
O bom momento do Paraná também se refletiu nas arquibancadas. A partida registrou público de 13.904 torcedores na Vila Capanema, que apoiaram a equipe durante os 90 minutos.
Foto: Thamela Quirino
Na próxima rodada, o Paraná Clube joga em Paranaguá contra o Rio Branco, no dia 21, às 15h30.
Já o Paranavaí recebe o Batel, no dia 22, às 16h.
Ficha Técnica
Paraná Clube 1×0 Paranavaí
Segunda Divisão do Campeonato Paranaense – 3ª rodada
Paraná Clube: Juliano; Arthur Yan (Ueslei Brito), Salazar, Thiago Dombroski e Bruno Dip; Clayton (Lucas Gabriel), Ferreira, Vinicius Michelon (Lucas Nunes) e Gabriel Pfeifer (João Felipe); Ruan Lima e Liliu (Lucas Bueno). Técnico: Tcheco.
Paranavaí: César Tanaka; Caio Igor (Miguel Vera), Yago (Zé Neto), Thiago e Davi; Gabriel Oliveira (Dudu) (João Nascimento), Gabriel Silva (Luanderson) e Fernando; Galeguinho, Gui Sales e Victor Hugo. Técnico: Wanderley Júnior.
🗓️ Data e horário: sábado, 14 de março de 2026, às 15h30.
📍 Local: Vila Capanema, em Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Lucas Casagrande (PR).
🚩 Assistentes: Heitor Alex Eurich (PR) e Luis Henrique Campanhoni Amadori (PR).
⚽ Gols: Thiago Dombroski (PRC), aos 22′ do 2º tempo.
🟨 Cartões Amarelos: Ferreira e Liliu (PRC); Caio Igor, Davi, Fernando e Miguel Vera (ACP).
🏟️ Público: 13.233 pagantes/13.904 presentes.
Admilson Leme