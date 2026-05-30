Flamengo vence Coritiba no Maracanã

O Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0 na tarde deste sábado (30), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Samuel Lino, duas vezes, e Pedro marcaram os gols da vitória rubro-negra.

O time comandado por Leonardo Jardim construiu o resultado ainda no primeiro tempo. Aos 10 minutos, após falha da defesa coxa-branca, a bola sobrou para Pedro, que fez o passe de letra para Samuel Lino finalizar na saída do goleiro Pedro Rangel e abrir o placar.

A situação do Coritiba ficou ainda mais complicada aos 31 minutos, quando o atacante Pedro Rocha foi expulso após chegar atrasado em uma dividida com Vitão, deixando a equipe paranaense com um jogador a menos.

Na volta do intervalo, o Flamengo ampliou rapidamente. Samuel Lino foi à linha de fundo e cruzou para Pedro, que apareceu de carrinho para marcar o segundo gol da partida.

O terceiro veio novamente com Samuel Lino. O atacante arriscou o chute da entrada da área, a bola desviou em Taverna e encobriu o goleiro Pedro Rangel, decretando a vitória flamenguista.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 34 pontos e segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

Já o Coritiba permanece com 26 pontos, na sexta colocação, mas pode perder posições ao longo da rodada, dependendo dos resultados de São Paulo, Bahia e Cruzeiro.

A última rodada do primeiro turno será disputada em 22 de julho, após a pausa para a Copa do Mundo de 2026.

O Flamengo visita a Chapecoense, enquanto o Coritiba recebe o líder Palmeiras no Couto Pereira.





Ficha Técnica

Flamengo 3 x 0 Coritiba

Campeonato Brasileiro– 18ª rodada





Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz (João Victor), Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Saúl), Everton Araujo (Joshua) e Samuel Lino (Everton); Bruno Henrique, Luiz Araujo e Pedro (Wallace Yan). Técnico: Leo Jardim





Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont (Lucas Taverna), Jacy, Tiago Cóser e Bruno Melo; Thiago Santos (Gustavo), Sebastián Gómez (Wallisson) e Josué (Vini Paulista); Lavega (Felipe Jonatan), Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra





🗓️ Data e horário: sábado, 30 de maio de 2026, às 16h.

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

🔎 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ Gols: Samuel Lino (10/1º) e Pedro (14/2º) Samuel Lino (24/2º)

🟨 Cartões Amarelos: Evertton Araújo, Pulgar (FLA)

🟥 Cartões Vermelhos: Pedro Rocha (CFC)

🏟️ Público: 51.270 pessoas