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Athletico vence Atlético-GO nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Brasil

Após dois empates sem gols, Furacão contou com noite decisiva do goleiro Santos e garantiu a classificação no Antônio Accioly; clube também assegurou premiação de R$ 3 milhões.

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? Luis Miguel Ferreira/athletico.com.brAthletico vence Atlético-GO nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Brasil

O Athletico garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil 2026 em uma classificação marcada pelo equilíbrio e pela emoção.

📷 Luis Miguel Ferreira/athletico.com.br

Após dois empates sem gols  no jogo de ida, em Curitiba, e na volta, disputada nesta quinta-feira (14), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O grande destaque da noite foi o goleiro Santos. Seguro durante os 90 minutos, o camisa 1 voltou a ser decisivo nas cobranças de pênaltis e comandou a classificação rubro-negra.

No primeiro tempo, o Athletico teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras. A principal chegada veio aos 12 minutos, quando Viveros finalizou com perigo e obrigou Paulo Vitor a fazer boa defesa.

O Atlético-GO respondeu em seguida com Marrony, que desperdiçou uma chance clara após recuperação de bola no meio-campo.

Na etapa complementar, o time goiano aumentou a pressão e criou as melhores oportunidades da partida.

Bruno José e Gustavo Coutinho levaram perigo constante à defesa atleticana, enquanto Santos aparecia com defesas importantes para manter o placar zerado.

Aos 12 minutos, Marrony teve a melhor oportunidade do Dragão, mas novamente parou no goleiro do Furacão.

O Athletico voltou a assustar apenas nos minutos finais. Aos 47, Viveros recebeu pela direita e finalizou cruzado, rente à trave defendida por Paulo Vitor, quase garantindo a vaga ainda no tempo regulamentar.

Com o empate persistindo, a decisão foi para as penalidades.

O Athletico mostrou eficiência total nas cobranças: Viveros, Mendoza, Esquivel e Jadson converteram.

Pelo lado do Atlético-GO, Cristiano teve a cobrança defendida por Santos, enquanto Guilherme Lopes chutou para fora. Apenas Barreto marcou para os donos da casa.

Com o resultado, o Athletico alcança sua 11ª classificação consecutiva para as oitavas de final da Copa do Brasil e ainda assegura uma premiação de R$ 3 milhões.

Agora, o Furacão volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será neste domingo (17), às 19h30, diante do Flamengo, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Já o Atlético-GO passa a focar exclusivamente na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ficha Técnica

Atlético-GO 0 (1) x (4) 0 Athletico
Copa do Brasil – Jogo da volta da 5ª rodada

Atlético-GO: Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Cristiano, Igor Henrique (Leandro Vilela) e Marrony (Felipe Guimarães); Geovany Soares (Jáder), Bruno José (Assis) e Gustavo Coutinho (Léo Jacó).Técnico:Eduardo Souza.

Athletico:Santos; Arthur Dias, Aguirre e Lucas Esquivel; Benavídez, Felipinho (Jadson), Portilla (Bruno Zapelli) e Léo Dérik (Felipe Chiqueti); João Cruz (Dudu Kogitski), Steven Mendoza e Kevin Viveros.Técnico:Odair Hellmann.

🗓️ Data e horário:quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 19h.
📍 Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).
🔎 Árbitro:Alex Gomes Stefano (RJ).
🚩 Assistentes:Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima (RJ).
🖥️ VAR:Márcio Henrique de Gois (SP).
⚽ Gols:Ciclano (41/2º).
🟨 Cartões Amarelos:Tito, Geovany Soares, Gustavo Coutinho,, (AGO); João Cruz, Gilberto, Esquivel (CAP).

Tags:
Athleticoathletico prfuracãoArena da Baixadacopa do brasil#Flamengo#neymarSeleção BrasileiraClassificaçãoClassificado
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