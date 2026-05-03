Athletico empata com o Grêmio na Arena da Baixada e segue no G-5 do Brasileirão

O Athletico ficou no empate sem gols com o Grêmio na noite deste sábado (2), na Arena da Baixada, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com um jogador a menos durante boa parte da partida, o time paranaense conseguiu segurar o resultado e somar mais um ponto na tabela.

A equipe da casa começou melhor e criou boas oportunidades com João Cruz, mas o Grêmio rapidamente equilibrou as ações, deixando o jogo mais truncado.

Aos 30 minutos, Enamorado cometeu falta em Esquivel, que reagiu com uma cotovelada. Após revisão do VAR, o jogador do Athletico foi expulso.

Com a desvantagem numérica, o técnico Odair Hellmann ajustou a equipe, sacando João Cruz para a entrada de Léo Derik. Ainda assim, o time gaúcho não conseguiu aproveitar a superioridade antes do intervalo.

Na etapa final, o equilíbrio permaneceu, com poucas chances claras para os dois lados. O Grêmio levou perigo aos 30 minutos, quando Pavón fez boa jogada individual e cruzou para André Henrique, que não conseguiu finalizar com precisão.

Nos minutos finais, cada equipe teve uma oportunidade. Willian finalizou com perigo para os visitantes, mas Carlos Terán salvou de cabeça, enquanto Mendoza respondeu em contra-ataque, chutando para fora.

Com o empate, o Athletico chega aos 23 pontos e ocupa a quinta colocação. Já o Grêmio soma 17 pontos e aparece em 12º lugar.

Na próxima rodada, o Furacão enfrenta o Vasco fora de casa, no dia 10, às 18h30, em São Januário. O Grêmio, por sua vez, encara o Flamengo em Porto Alegre pelo Brasileirão e, antes disso, joga pela Copa Sul-Americana contra o Deportivo Riestra, na terça-feira (5).





Ficha Técnica

Athletico 0x0 Grêmio

Brasileirão 2026 – 14ª rodada





Athletico: Santos; Benavídez, Arthur Dias, Carlos Terán e Lucas Esquivel; Felipinho, Portilla (Riquelme) e João Cruz (Léo Derik); Mendoza, Kevin Viveros e Bruninho (Dudu). Técnico: Odair Hellmann.





Grêmio: Weverton; Balbuena, Gustavo Martins e Wagner Leonardo; Pavón, Leonel Pérez, Nardoni (Willian), Gabriel Mec (Riquelme) e Pedro Gabriel; Enamorado (André) e Braithwaite (Tetê). Técnico: Luis Castro.





🗓️ Data e horário: sábado, 02 de maio de 2026, às 18h30.

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF).

🚩 Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO).

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

🟨 Cartões Amarelos: Kevin Viveros, Odair Hellmann e Benavídez (CAP).

🟥 Cartões Vermelhos: Lucas Esquivel (CAP); Riquelme (GRE).

🏟️ Público: 25.589 pagantes/26.753 presentes.