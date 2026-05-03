Paraná vence o Toledo e abre boa vantagem para o jogo da volta

Com mais uma apresentação consistente e sem passar por grandes dificuldades, o Paraná Clube confirmou sua força e venceu o Toledo por 2x0, neste domingo (3), no estádio 14 de Dezembro, pelo confronto de ida das quartas de final da Segundona do Campeonato Paranaense. João Felipe, ainda no primeiro tempo, e Gustavo Portela, na etapa complementar, marcaram os gols que colocam o Tricolor em vantagem importante na briga pela vaga.
Com o triunfo, a equipe paranista poderá até ser derrotada por um gol de diferença no jogo de volta, no próximo domingo (10), às 17h, na Vila Capanema, para garantir presença nas semifinais. Já uma vitória do Toledo por dois gols leva a decisão para as cobranças de pênaltis.
O Tricolor precisou de pouco tempo para mostrar sua eficiência. Aos dois minutos, Ruan Lima encontrou João Felipe na entrada da área, e o atacante dominou antes de finalizar com categoria, sem chances para o goleiro adversário, abrindo o placar.
Com a vantagem precoce, o Paraná assumiu o controle da partida. O Toledo, que inicialmente apostava em uma postura mais defensiva e nas saídas rápidas, teve de se expor mais, mas encontrou dificuldades diante da organização paranista. Mesmo sem acelerar o ritmo de forma intensa, o time visitante controlava a posse e ocupava o campo ofensivo com tranquilidade.
Na volta do intervalo, o Toledo tentou adotar uma postura mais agressiva e buscou presença no setor ofensivo, mas seguiu com pouca efetividade. O duelo ficou mais aberto nos primeiros minutos, com ambas as equipes procurando espaços.
Com o passar do tempo, porém, a partida voltou a ser marcada por muitas disputas físicas, faltas e escassas oportunidades claras. Até que, aos 33 minutos, Thiaguinho levantou bola na área, João Felipe apareceu novamente para participar da jogada e escorou para a pequena área, onde Gustavo Portela se esticou para completar para o gol, decretando a vitória paranista e consolidando a boa vantagem por 2x0.
FICHA TÉCNICA
Toledo 0x2 Paraná Clube
Segunda Divisão do Campeonato Paranaense – Jogo de ida das quartas de final
Toledo: Kauã Gomes; Jean (Paganeli), Paim e Fábio; Shingi, Akunna, Thiago, Henrique (Marlon) e Emerson (Pinheiro); Bruno (Matheus) e Agnael (Samuel). Técnico: Juari Juliano.
Paraná Clube: Juliano; Caíque, Salazar, Thiago Dombroski e Bruno Dip; Ferreira, Clayton (Vinicius Michelon) e Elvis (Thiaguinho); Ruan Lima (Gustavo Portela), Daniel Cruz (Lucas Bueno) e João Felipe (Samuel). Técnico: Tcheco.
🗓️ Data e horário: domingo, 03 de maio de 2026, às 15h30.
📍 Local: Estádio 14 de Dezembro, em Toledo (PR).
🔎 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR).
🚩 Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Luis Henrique Campanhoni Amadori (PR).
⚽ Gols: João Felipe (PRC), aos 2′ do 1º tempo, e Gustavo Portela (PRC), aos 34′ do 2º tempo.
🟨 Cartões Amarelos: Jean, Akunna e Fábio (TOL); Elvis e Ruan Lima (PRC).
🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.
🏟️ Público: 768 presentes.
💸 Renda: R$ 20.530,00.
Fernando Plantes