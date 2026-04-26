Paraná Clube vence Patriotas de virada, garante liderança e segue invicto na Segundona

O Paraná Clube confirmou a liderança da primeira fase da Segundona do Campeonato Paranaense 2026 ao vencer o Patriotas por 2 a 1, de virada, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela nona e última rodada.
Empurrado por mais de 22 mil torcedores, o Paraná começou pressionando e criou boas oportunidades nos minutos iniciais.
Aos 20, Ruan Lima quase abriu o placar, exigindo grande defesa do goleiro adversário. Na sequência, Caíque também levou perigo, mas a zaga do Patriotas salvou em cima da linha.
Após o início intenso dos mandantes, o Patriotas equilibrou as ações e passou a levar mais perigo nos minutos finais da primeira etapa. Aos 45, Arisson arriscou de fora da área e quase marcou, mas o duelo foi para o intervalo sem gols.
O cenário mudou logo no início do segundo tempo. Aos oito minutos, o Patriotas abriu o placar com Cristian, que aproveitou sobra dentro da área para balançar as redes. O Paraná reagiu rapidamente e quase empatou aos 13, quando Gustavo Portela acertou a trave.
O empate veio pouco depois. Aos 15, após cobrança de escanteio de Elvis, Thiago Dombroski subiu bem e cabeceou firme para deixar tudo igual.
A virada foi construída novamente em bola parada: aos 28 minutos, Daniel Cruz desviou após cobrança de falta e garantiu o 2 a 1 para o Tricolor.
Com o resultado, o Paraná encerra a primeira fase com 23 pontos, somando sete vitórias e dois empates em nove jogos, sendo o único invicto do torneio.
A partida registrou o maior público da competição até o momento, com 22.009 pagantes (22.989 no total).
Quartas de final definidas
A Federação Paranaense de Futebol (FPF) ainda irá confirmar datas e horários dos confrontos das quartas de final.
Os duelos são:
Toledo x Paraná Clube
Nacional x Patriotas
Paranavaí x Laranja Mecânica
Rio Branco x Araucária
Ficha Técnica
Paraná Clube 2 x 1 Patriotas
Segunda Divisão do Campeonato Paranaense – 9ª rodada
Paraná Clube: Juliano; Caíque Geloni, Salazar, Thiago Dombroski e Bruno Dip; Ferreira, Clayton (Thiaguinho) e Elvis (Lucas Nunes); Daniel Cruz, Ruan Lima (Ueslei Brito) e Samuel (Gustavo Portela). Técnico: Tcheco.
Patriotas: Igor Souza; João Amilton, Ryan, Felipe Rocha e Caio Queiroz; Índio, Arisson (Ataliba), Vitinho e Copetti; Vini Ribeiro (Pidpala) e Cristian (João Bernardo). Técnico: Dudu Sales.
🗓️ Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 15h30.
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima (PR).
🚩 Assistentes: Nathan Martins e Lucas Henrique Gowatiski (PR).
⚽ Gols: Cristian (8/2º); Thiago Dombroski (14/2º) e Daniel Cruz (27/2º).
🟨 Cartões Amarelos: Lucas Nunes (PRC); Vitinho, Vini Ribeiro, (PAT)
🏟️ Público: 22.009 pessoas
Admilson Leme