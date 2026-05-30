Paraná Clube segura empate com um jogador a menos e deixa final da Segundona aberta contra o Paranavaí

Paraná Clube e Paranavaí empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado (30), no estádio Waldemiro Wagner, pelo jogo de ida da final da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense.
O início da partida foi marcado pelo equilíbrio e pela cautela dos dois lados. Com a importância da decisão, Paraná Clube e Paranavaí encontraram dificuldades para criar oportunidades claras e priorizaram a consistência defensiva.
A primeira chance de maior perigo surgiu aos 20 minutos, quando uma falha de comunicação entre o goleiro Juliano e o zagueiro Santana deixou a bola nos pés de Cirilo. O atacante do Paranavaí, porém, foi travado por Dombroski no momento da finalização.
O Tricolor respondeu aos 26 minutos. Após sobra de uma cobrança de falta, Ruan Lima ficou com a bola na entrada da área, mas finalizou sem direção.
Aos 36 minutos, o Paraná sofreu um duro revés. Daniel Cruz recebeu cartão vermelho após uma entrada com o pé alto e deixou a equipe com dez jogadores em campo.
Mesmo em desvantagem numérica, o time paranista seguiu competitivo. Já nos acréscimos da primeira etapa, após desperdiçar boas oportunidades com Ruan Lima e João Felipe, o Tricolor encontrou o caminho do gol. Aos 51 minutos, Thiaguinho arrancou em contra-ataque, driblou o goleiro César Tanaka e empurrou para as redes, colocando os visitantes em vantagem.
Na volta do intervalo, o Paranavaí pressionou e chegou rapidamente ao empate. Aos quatro minutos, Cirilo aproveitou cruzamento na área e cabeceou firme para vencer Juliano e igualar o marcador.
Após o gol, a partida voltou a ficar equilibrada, com poucas oportunidades de perigo. A melhor chance do segundo tempo foi do Paraná. Aos 30 minutos, Dombroski subiu livre após cobrança de falta, mas parou em grande defesa de César Tanaka.
Nos minutos finais, as equipes reduziram o ritmo e administraram o empate, adiando a definição do campeão para o jogo de volta.
A grande decisão da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense será disputada no próximo sábado (6), às 15h30, na Vila Capanema. Quem vencer conquista o título. Em caso de nova igualdade, a taça será decidida nos pênaltis.
Ficha Técnica
Paranavaí 1×1 Paraná Clube
Segunda Divisão do Campeonato Paranaense – Jogo de ida da final
Paranavaí: César Tanaka; Caio Gomes, Luanderson (Gabriel Oliveira), Yago (Thiago) e Murilo Gabriel (Caio Igor); Fernando, Davi (Marcos Paulo), Victor Hugo (Galeguinho) e Miguel; Zé Neto e Cirilo. Técnico: Wanderley Júnior.
Paraná Clube: Juliano; Caíque (Arthur Yan), Matheus Santana, Thiago Dombroski e Bruno Dip; Ferreira, Vinicius Michelon e Thiaguinho (Gustavo Portela); João Felipe (Gabriel Pfeifer), Daniel Cruz e Ruan Lima (Samuel). Técnico: Tcheco.
🗓️ Data e horário: sábado, 30 de maio de 2026, às 15h.
📍 Local: Waldemiro Wagner, em Paranavaí (PR).
🔎 Árbitro: Robson Babinski (PR).
🚩 Assistentes: Heitor Alex Eurich (PR). e Diego Fortunato (PR)
⚽ Gols: Thiaguinho (PRC), aos 51′ do 1º tempo, e Cirilo (ACP), aos 4′ do 2º tempo.
🟨 Cartões Amarelos: Murilo Gabriel, Fernando, Yago, Cirilo e Caio Gomes (ACP); Matheus Santana, Juliano, Tcheco e Vinicius Michelon (PRC).
🟥 Cartões Vermelhos: Daniel Cruz (PRC).
🏟️ Público: 4.769 torcedores.
Admilson Leme