Com atuação inspirada de Breno Lopes, Coritiba vence o Santos

O Coritiba deu um verdadeiro espetáculo e venceu o Santos por 3x0 neste domingo (17), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em sua melhor atuação na temporada, o Coxa foi avassalador no primeiro tempo, marcou três vezes antes do intervalo e ofuscou completamente Neymar, que fez sua última partida antes da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O grande nome da noite foi Breno Lopes, protagonista absoluto da vitória alviverde.
Com o resultado, o Coritiba sobe para a sexta colocação, com 23 pontos, e entra de vez na briga pelas primeiras posições. Já o Santos vive momento delicado e aparece em 16º lugar, com 18 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento.
Diante de mais de 45 mil torcedores, o time paranaense começou em ritmo intenso e abriu o placar logo aos cinco minutos. Breno Lopes puxou contra-ataque em velocidade e finalizou com precisão para colocar o Coxa na frente. Aos 19, novamente Breno apareceu decisivo, aproveitando grande jogada de Pedro Rocha para ampliar.
O domínio coxa-branca seguiu absoluto, e aos 39 minutos Breno Lopes sofreu pênalti após ser derrubado na área. Josué assumiu a responsabilidade, cobrou com categoria e transformou a vitória em goleada ainda antes do intervalo.
Na etapa final, o confronto perdeu intensidade técnica e ganhou contornos de confusão. Aos 20 minutos, Neymar deixou o campo irritado após um erro da arbitragem na placa de substituição, que apresentou numeração equivocada. O camisa 10 santista saiu visivelmente revoltado.
A situação do Santos piorou aos 28 minutos, quando Barreal foi expulso após falta dura em Breno Lopes, o principal destaque da partida. Com superioridade numérica, o Coritiba administrou o placar com segurança até o apito final e confirmou um triunfo marcante fora de casa.
Na próxima rodada, o Coritiba volta a campo na segunda-feira (25), às 20h, no Couto Pereira, diante do Bahia. O Santos, por sua vez, encara o Grêmio no sábado, longe de seus domínios.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro – 16ª rodada
Santos 0x3 Coritiba
Santos: Gabriel Brazão; Mayke (Oliva), Lucas Veríssimo, Adonis Frias e Escobar; Willian Arão (Barreal), Gustavo Henrique (Luan Peres) (João Ananias), Gabriel Bontempo e Rollheiser; Neymar (Robinho Jr.) e Moisés (Gabriel). Técnico: Cuca.
Coritiba: Pedro Rangel; Lucas Taverna (Wallisson), Tiago Cóser, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Thiago Santos (Vini Paulista), Sebastián Gómez e Josué (Gustavo); Breno Lopes (David), Lavega (Willian Oliveira) e Pedro Rocha (Renato Marques). Técnico: Fernando Seabra.
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
VAR: Wagner Reway (SC)
Gols: Breno Lopes, aos 5 e 19 minutos do 1º tempo; Josué, aos 39 minutos do 1º tempo.
Cartões amarelos: Escobar, Neymar, Gabriel e João Ananias (Santos); Lucas Taverna e Josué (Coritiba).
Cartão vermelho: Barreal (Santos), aos 28 minutos do 2º tempo.
Público pagante: 45.360 torcedores
Renda: R$ 3.022.470,00
Fernando Plantes