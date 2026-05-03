Coritiba é goleado pelo Vitória em Salvador

Com direito a "olé" da torcida do Leão e provocações do adversário, Coxa não consegue bom resultado fora de casa

Victor Ferreira/ ECV
O Coritiba sofreu uma dura derrota para o Vitória na tarde deste sábado (2), ao ser superado por 4x1 no Barradão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando com um jogador a menos desde a etapa inicial, o Coxa ainda conseguiu marcar com Pedro Rocha, autor do único gol alviverde na partida.

Os primeiros minutos foram de muito estudo entre as equipes, com poucas ações ofensivas. Até que, aos 14 minutos, Luan Cândido avançou pela esquerda e encontrou Renê livre nas costas da defesa. Sem marcação, o jogador finalizou para abrir o placar para os donos da casa.

A situação coxa-branca piorou aos 25 minutos, quando Cóser recebeu cartão vermelho direto após cometer falta em Renê, que partia como último homem. Na cobrança da infração, Zé Vitor aproveitou para ampliar a vantagem do Vitória.

Antes do intervalo, o Coritiba ainda reagiu. Após boa troca de passes no ataque, Pedro Rocha apareceu bem para diminuir e manter viva a esperança alviverde.

No entanto, a reação parou por aí. Logo no início da etapa final, aos nove minutos, Tarzia aproveitou confusão na área, arrancou em velocidade e fez o terceiro. Pouco depois, Maicon tocou a bola com o braço dentro da área, e Erick converteu a penalidade para fechar a goleada do Leão em Salvador.

Na próxima rodada, o time paranaense recebe o Internacional no Couto Pereira, no sábado (9), enquanto o Vitória visita o Fluminense no Maracanã. Apesar do revés, o Coritiba segue momentaneamente na sétima posição, enquanto a equipe baiana subiu e aparece logo atrás, em oitavo lugar.
FICHA TÉCNICA

Brasileirão

14ª rodada

VITÓRIA 4x1 CORITIBA

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido, Ramon; Caíque Gonçalves, Zé Vitor (Edenílson), Martínez; Erick (Marinho), Matheuszinho (Tarzia) e Renê. Técnico: Jair Ventura

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Cóser, Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebas Gómez (Vini Paulista), Josué (Gustavo); Lucas Ronier (Jp Chermont), Lavega (João Almeida) e Pedro Rocha (Renato Marques). Técnico: Fernando Seabra.

Local: Barradão (Salvador-BA)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Gols: Renê, aos 21, Zé Vitor, aos 27 e Pedro Rocha aos 46 do 1; Tarzia, aos 9 e Erick aos 15 do 2

Cartões amarelos: Matheuszinho, Zé Vitor, Renê (VIT); Thiago Santos (CFC)

Cartões vermelhos: Tiago Cóser (CFC), aos 25 do 1.

