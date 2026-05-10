Coritiba sofre empate no fim e fica no 2 a 2 com o Inter no Couto Pereira

Coritiba e Internacional empataram em 2 a 2 na noite deste sábado (9), no estádio Couto Pereira, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Coxa chegou a liderar o placar em duas oportunidades, mas o Colorado buscou o empate no último minuto dos acréscimos.
O Coritiba abriu o marcador aos 28 minutos do primeiro tempo. Josué lançou Lavega, que finalizou no canto esquerdo do goleiro Rochet para colocar o Coritiba em vantagem.
Ainda antes do intervalo, o Coxa quase ampliou. Vini Paulista arriscou de fora da área, a bola desviou em Victor Gabriel e tirou Rochet da jogada, mas acabou saindo pela linha de fundo.
Após falha de Félix Torres ao tentar afastar a bola, Ronier ficou com a sobra e finalizou, mas Victor Gabriel salvou a equipe gaúcha no último instante.
Em outra oportunidade, o próprio Félix Torres cabeceou dentro da pequena área, mas Rangel fez grande defesa.
Na segunda etapa, o Colorado chegou ao empate aos 24 minutos. Após confusão na área do Coritiba, Borré aproveitou a sobra de bola e finalizou e deixou tudo igual.
O Coxa voltou a ficar na frente aos 39 minutos. Rodrigo Moledo, subiu mais alto após cobrança na área e marcou de cabeça.
Os donos da casa ainda ficaram perto do terceiro gol. Renato Marques recebeu passe de Ronier, invadiu a área e bateu forte, mas acertou o travessão.
Do outro lado, Tabata quase empatou para o Internacional em chute de fora da área que passou rente à trave direita de Rangel.
Quando a vitória do Coritiba parecia encaminhada, Félix Torres apareceu no último minuto dos acréscimos para aproveitar rebote do goleiro e decretar o empate em 2 a 2.
Com o resultado, o Coritiba chega aos 20 pontos e ocupa momentaneamente a oitava colocação, podendo perder posições no complemento da rodada. O próximo compromisso da equipe será diante do Santos, na quarta-feira (13), às 19h30, no Couto Pereira.
Já o Internacional soma 18 pontos e aparece na 10ª posição. O Colorado enfrenta o Athletic na terça-feira (12), às 19h30, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil.
Ficha Técnica
Coritiba 2 x 2 Internacional
Campeonato Brasileiro – 15ª rodada
Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Jacy, Bruno Melo e Felipe Jonatan (Fernando Sobral); Sebastián Gómez, Vini Paulista (Wallisson) e Josué (Gustavo); Lavega (Rodrigo Moledo), Lucas Ronier e Pedro Rocha (Renato Marques). Técnico: Fernando Seabra
Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Borré); Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia), Bernabei, Allex (Vitinho), Carbonero (Alan Patrick) e Alerrandro (Bruno Tabata). Técnico: Pezzolano
🗓️ Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, às 16h.
📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)
⚽ Gols: Lavega (28/1º), Borré (23/2º), Moledo (41/2º) e Félix Torres (51/1º).
🟨 Cartões Amarelos: Lucas Ronier (CFC); Rochet, Félix Torres (INT)
🏟️ Público: 15.878pessoas
Admilson Leme