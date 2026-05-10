Coritiba sofre empate no fim e fica no 2 a 2 com o Inter no Couto Pereira

Coxa esteve duas vezes à frente no placar, mas levou o gol de empate nos acréscimos

JP Pacheco

Coritiba e Internacional empataram em 2 a 2 na noite deste sábado (9), no estádio Couto Pereira, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Coxa chegou a liderar o placar em duas oportunidades, mas o Colorado buscou o empate no último minuto dos acréscimos.

O Coritiba abriu o marcador aos 28 minutos do primeiro tempo. Josué lançou Lavega, que finalizou no canto esquerdo do goleiro Rochet para colocar o Coritiba em vantagem.

Ainda antes do intervalo, o Coxa quase ampliou. Vini Paulista arriscou de fora da área, a bola desviou em Victor Gabriel e tirou Rochet da jogada, mas acabou saindo pela linha de fundo.

Após falha de Félix Torres ao tentar afastar a bola, Ronier ficou com a sobra e finalizou, mas Victor Gabriel salvou a equipe gaúcha no último instante.

Em outra oportunidade, o próprio Félix Torres cabeceou dentro da pequena área, mas Rangel fez grande defesa.

Na segunda etapa, o Colorado chegou ao empate aos 24 minutos. Após confusão na área do Coritiba, Borré aproveitou a sobra de bola e finalizou e deixou tudo igual.

O Coxa voltou a ficar na frente aos 39 minutos. Rodrigo Moledo, subiu mais alto após cobrança na área e marcou de cabeça.

Os donos da casa ainda ficaram perto do terceiro gol. Renato Marques recebeu passe de Ronier, invadiu a área e bateu forte, mas acertou o travessão.

Do outro lado, Tabata quase empatou para o Internacional em chute de fora da área que passou rente à trave direita de Rangel.

Quando a vitória do Coritiba parecia encaminhada, Félix Torres apareceu no último minuto dos acréscimos para aproveitar rebote do goleiro e decretar o empate em 2 a 2.

Com o resultado, o Coritiba chega aos 20 pontos e ocupa momentaneamente a oitava colocação, podendo perder posições no complemento da rodada. O próximo compromisso da equipe será diante do Santos, na quarta-feira (13), às 19h30, no Couto Pereira.

Já o Internacional soma 18 pontos e aparece na 10ª posição. O Colorado enfrenta o Athletic na terça-feira (12), às 19h30, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil.


Ficha Técnica

Coritiba 2 x 2 Internacional

Campeonato Brasileiro – 15ª rodada


Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Jacy, Bruno Melo e Felipe Jonatan (Fernando Sobral); Sebastián Gómez, Vini Paulista (Wallisson) e Josué (Gustavo); Lavega (Rodrigo Moledo), Lucas Ronier e Pedro Rocha (Renato Marques). Técnico: Fernando Seabra


Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Borré); Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia), Bernabei, Allex (Vitinho), Carbonero (Alan Patrick) e Alerrandro (Bruno Tabata). Técnico: Pezzolano


🗓️ Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, às 16h.

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

⚽ Gols: Lavega (28/1º), Borré (23/2º), Moledo (41/2º) e Félix Torres (51/1º).

🟨 Cartões Amarelos: Lucas Ronier (CFC); Rochet, Félix Torres (INT)

🏟️ Público: 15.878pessoas

Paraná vence o Toledo e abre boa vantagem para o jogo da volta

Com o resultado, o Tricolor agora pode perder por até um gol de diferença no duelo de voltaEsportes
Athletico empata com o Grêmio na Arena da Baixada e segue no G-5 do Brasileirão

Furacão joga com um a menos desde o primeiro tempo, segura pressão e mantém posição entre os primeiros colocadosEsportes
Coritiba é goleado pelo Vitória em Salvador

Com direito a "olé" da torcida do Leão e provocações do adversário, Coxa não consegue bom resultado fora de casaEsportes
Ayrton Senna: 32 anos de saudade e um legado eterno na Fórmula 1

Tricampeão mundial, brasileiro segue como referência no automobilismo e inspiração para gerações dentro e fora...Esportes
Athletico vence o Vitória e sobe ao G5 do Brasileirão

Furacão faz 3 a 1 na Arena da Baixada, chega aos 22 pontos e encosta nos líderesEsportes
Coritiba é superado pelo Grêmio em Porto Alegre

Time coxa-branca jogou com um jogador a menos desde os 30 minutos do primeiro tempoEsportes
Paraná Clube vence Patriotas de virada, garante liderança e segue invicto na Segundona

Tricolor faz 2 a 1 na Arena da Baixada, alcança maior pontuação da fase e terá o Toledo nas quartas de finalEsportes
Sem inspiração, Athletico empata com o Atlético-GO na Arena da Baixada

Furacão estreia com empate na Copa do Brasil de 2026 em duelo contra o DragãoEsportes
Coritiba empata com o Santos fora de casa e decisão fica para o Couto Pereira
Copa do Brasil 2026

Copa do Brasil 2026Esportes
Athletico perde para o líder Palmeiras

Furacão jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a maisEsportes
Coritiba bate o Atlético- MG e volta a vencer

Com gols de Breno Lopes e Pedro Rocha, time alviverde segura pressão do Galo e sobe na classificaçãoEsportes
Paraná Clube vence o Araucária e segue isolado na liderança da Segundona

Com gol do estreante Daniel Cruz, Tricolor mantém invencibilidade, chega a 20 pontos e amplia vantagem na ponta da...Esportes
