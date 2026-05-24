Athletico vence o Remo em Belém e chega ao G4

O Athletico venceu o Remo por 2x1 de virada, neste domingo (24), no Mangueirão, pela 17ª rodada do Brasileirão. O time paraense saiu na frente com Jajá, mas Kevin Viveros marcou duas vezes e garantiu o triunfo do Furacão fora de casa.
A partida mudou ainda no fim do primeiro tempo, quando Jajá foi expulso após revisão do VAR. Com um jogador a mais, o Rubro-Negro controlou o segundo tempo, virou o placar e encerrou o jejum como visitante.
Com o resultado, o Athletico chegou aos 27 pontos, entrou no G4 e ganhou força na briga pelas primeiras posições. Já o Remo permaneceu com 15 pontos e segue pressionado na zona de rebaixamento.
O duelo começou equilibrado e com poucas oportunidades. O Remo abriu o placar aos 13 minutos, após cruzamento de Marcelinho para Jajá finalizar de primeira. O Athletico reagiu e empatou nos acréscimos da etapa inicial com Kevin Viveros.
No segundo tempo, aproveitando a vantagem numérica, o Furacão virou logo aos sete minutos, novamente com Viveros. Depois disso, administrou o resultado até o apito final em Belém.
FICHA TÉCNICA
Brasileirão – 17ª rodada
Remo 1x2 Athletico
Local: Mangueirão, em Belém (PA)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)
Gols: Jajá, aos 14’ do 1ºT (REM); Kevin Viveros, aos 45’ do 1ºT e aos 8’ do 2ºT (CAP).
Cartões amarelos: Marcelinho (REM); Riquelme, Leozinho, Zapelli e Felipinho (CAP).
Cartão vermelho: Jajá (REM).
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Patrick, José Welison e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá. Técnico: Léo Condé.
Athletico: Santos; Benavídez, Arthur Dias e Aguirre; Jadson, Felipinho, Gilberto, Zapelli e Claudinho; Viveros e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.
Fernando Plantes