Na despedida do Brasil, Seleção goleia o Panamá

A Seleção Brasileira encerrou sua preparação em território nacional para a Copa do Mundo de 2026 com uma grande atuação. Neste domingo (31), no Maracanã, o time comandado por Carlo Ancelotti venceu o Panamá por 6 a 2 em amistoso e se despediu da torcida brasileira antes da viagem aos Estados Unidos.
O destaque da partida foi Vini Jr., que abriu o placar logo nos primeiros minutos com um belo chute de fora da área. Casemiro ampliou ainda na etapa inicial. No segundo tempo, já com uma equipe praticamente toda modificada, o Brasil manteve o ritmo e marcou com Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos. Pelo lado panamenho, Amir Murillo e Carlos Harvey balançaram as redes.
Empurrada por um Maracanã lotado, a Seleção começou em alta velocidade e precisou de apenas um minuto para sair na frente. Casemiro recuperou a posse no campo ofensivo e serviu Vini Jr., que acertou um lindo arremate de longa distância para fazer 1 a 0.
Apesar da pressão brasileira, o Panamá chegou ao empate aos 14 minutos. Murillo cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou Alisson, deixando tudo igual.
Os visitantes ganharam confiança e também criaram oportunidades. Aos 32 minutos, Ismael Díaz finalizou da entrada da área e exigiu grande defesa do goleiro brasileiro.
A resposta da Seleção veio aos 39 minutos. Vini Jr. fez boa jogada pela esquerda e finalizou. Casemiro apareceu no caminho da bola para desviar de cabeça e recolocar o Brasil em vantagem. O lance foi confirmado após revisão do VAR.
Antes do intervalo, Raphinha ainda teve duas boas oportunidades, mas parou no goleiro Orlando Mosquera.
Na volta para o segundo tempo, Ancelotti promoveu dez mudanças na equipe, mantendo apenas Léo Pereira em campo. Mesmo assim, o rendimento seguiu elevado. Aos oito minutos, Igor Thiago pressionou a saída de bola adversária, recuperou a posse e viu Rayan aproveitar o gol vazio para marcar o terceiro.
Pouco depois, Paquetá recebeu na entrada da área e finalizou de esquerda para ampliar. Em seguida, Igor Thiago sofreu pênalti e converteu a cobrança, transformando a vitória em goleada.
O Brasil continuou dominando as ações e chegou ao sexto gol com Danilo Santos, que recebeu belo passe de Paquetá, driblou a marcação e finalizou com categoria.
Já nos minutos finais, Carlos Harvey acertou um bonito chute para diminuir a diferença e definir o placar em 6 a 2.
Agora, a Seleção Brasileira embarca para os Estados Unidos em busca do hexacampeonato mundial. Antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil ainda fará um último amistoso no próximo sábado (6), às 19h, diante do Egito.
FICHA TÉCNICA
Brasil 6 x 2 Panamá
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Data: 31 de maio de 2026
Horário: 18h30
Árbitro: Daniel Schlager (Alemanha)
Assistentes: Sven Waschitzki-Günther (Alemanha) e Lasse Koslowski (Alemanha)
Gols: Vini Jr. (1'/1ºT), Murillo (13'/1ºT), Casemiro (38'/1ºT), Rayan (8'/2ºT), Lucas Paquetá (14'/2ºT), Igor Thiago (17'/2ºT), Danilo Santos (35'/2ºT) e Carlos Harvey (38'/2ºT).
Brasil: Alisson (Ederson); Wesley (Ibañez), Bremer (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro (Douglas Santos); Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos); Luiz Henrique (Rayan), Matheus Cunha (Lucas Paquetá), Raphinha (Endrick) e Vini Jr. (Igor Thiago). Técnico: Carlo Ancelotti.
Panamá: Orlando Mosquera; Murillo (Iván Anderson), Escobar, Córdoba e Andrés Andrade (Miller); Harvey (Griffith), Blackman (Kadir), José Rodríguez, Bárcenas (Davis) e Ismael Díaz (Cristian Martínez); Waterman (Fajardo). Técnico: Thomas Christiansen.
Fernando Plantes