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Athletico vence o Mirassol com mais um gol de Viveros

Furacão venceu na Arena da Baixada neste sábado (30) com mais um gol de Viveros, artilheiro do Brasileirão

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Geraldo Bubniak/AGBAthletico vence o Mirassol com mais um gol de Viveros
O Athletico derrotou o Mirassol por 1 a 0 na tarde deste sábado (30), na Arena da Baixada, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marcou o último compromisso do Furacão antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo.

Com a vitória, o Rubro-Negro chegou aos 30 pontos e assumiu provisoriamente a terceira colocação na tabela. Já o Mirassol permaneceu na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar com 16 pontos. As posições ainda podem sofrer alterações com o complemento da rodada.

A primeira etapa teve poucas oportunidades claras de gol. O Mirassol conseguiu levar mais perigo ao ataque, enquanto a melhor chance do Athletico aconteceu aos 21 minutos, quando Claudinho acertou a trave. Sem eficiência ofensiva dos dois lados, o placar permaneceu em branco até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, a partida seguiu equilibrada e com escassas emoções, mesmo após as alterações promovidas pelo técnico Odair Hellmann. Quando o empate parecia definido, o Furacão encontrou o caminho da vitória aos 42 minutos. João Cruz levantou a bola na área e Kevin Viveros apareceu antes da marcação para completar para o gol, garantindo o triunfo rubro-negro por 1 a 0. Com o gol, o atacante colombiano chegou a 11 na competição e segue como principal artilheiro do Brasileirão.

Após a paralisação do calendário, o Athletico volta a campo para enfrentar o São Paulo, fora de casa, pela 19ª rodada. O confronto tem previsão de acontecer em 22 de julho, após o encerramento do Mundial.
FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – 18ª Rodada

Athletico 1x0 Mirassol

Athletico: Santos; Arthur Dias (Terán), Aguirre e Esquivel (João Cruz); Benavídez, Felipinho (Riquelme), Jadson, Zapelli (Julimar) e Claudinho; Mendoza (Leozinho) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson (Neto Moura), Aldo Filho (Lucas Oliveira) e Shaylon (Chico Kim); Carlos Eduardo (Eduardo), Edson Carioca (André Luis) e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Horário: 16h
Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Acacio Menezes Leão (PA)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Gol: Viveros (Athletico), aos 42 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Arthur Dias e Benavídez (Athletico); Edson Carioca, Willian Machado e Eduardo (Mirassol).

Público pagante: 27.523
Público total: 27.927
Renda: R$ 1.067.260,00.

Tags:
Athleticorubro-negrofuracãoBrasileirão 2026
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