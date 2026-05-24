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Paraná Clube vence o Araucária de virada e garante retorno à elite do Paranaense

Tricolor supera susto na Vila Capanema, faz 2 a 1 diante da torcida e confirma acesso com placar agregado de 4 a 1

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Rui SantosParaná Clube vence o Araucária de virada e garante retorno à elite do Paranaense

O Paraná Clube venceu o Araucária por 2 a 1, de virada, neste sábado, na Vila Capanema, pela semifinal da Divisão de Acesso, e confirmou o retorno à elite estadual após duas temporadas fora da Série A.

A partida começou com momentos de preocupação para o Paraná. Logo aos oito minutos do primeiro tempo, o lateral Eduardo precisou ser retirado de ambulância após uma forte colisão envolvendo também o zagueiro Thiago Dombroski e o jogador Flávio, do Araucária.

Mesmo atuando fora de casa, o Araucária abriu o placar aos 20 minutos. Coutinho converteu cobrança de pênalti com chute forte no alto, sem chances para o goleiro Juliano, que ainda acertou o lado da cobrança.

O Paraná tentou reagir ainda na primeira etapa. Aos 28 minutos, João Felipe aproveitou sobra na área e finalizou cruzado para boa defesa do goleiro Rafael.

Já aos 47, Guilherme quase ampliou para o Araucária em cabeçada após escanteio, mas Juliano fez grande intervenção.

Antes do intervalo, o Tricolor ainda acertou o travessão. Aos 49 minutos, Daniel Cruz recebeu na área e finalizou de primeira, levando perigo à meta adversária.

A resposta paranista veio logo no início do segundo tempo. Com apenas 20 segundos, Bruno Dip cruzou da esquerda, João Felipe desviou de cabeça e Daniel Cruz apareceu para empatar. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar.

O gol deu novo ânimo ao Paraná, que passou a pressionar em busca da virada. Aos 32 minutos, Liliu sofreu pênalti e Elvis converteu a cobrança com categoria, e decretando a vitória por 2 a 1.

Com o resultado, o Paraná Clube garante presença na elite do futebol paranaense em 2027 e agora aguarda o vencedor do confronto entre Patriotas e Paranavaí para conhecer o adversário da final da Divisão de Acesso. Na ida, o Patriotas venceu por 2 a 1 e joga pelo empate neste domingo (24).



Ficha Técnica

Paraná Clube 2×1 Araucária

Segunda Divisão do Campeonato Paranaense – Jogo de volta da semifinal


Paraná Clube: Juliano; Eduardo (Caíque), Matheus Santana e Thiago Dombroski (Lucas Bueno); Ruan Lima (Gustavo Portela), Ferreira, Elvis (Clayton) e Thiaguinho; João Felipe (Vinicius Michelon) e Daniel Cruz (Liliu). Técnico: Tcheco.

Araucária: Rafael; Guedes, Guilherme, Scharan e Yan; Marcelo (Vitão), Victor Albanez, Denner e Luquinhas (Felipe Gabriel); Coutinho e Flávio. Técnico: Deivid Silva.


🗓️ Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 15h30.

📍 Local: Vila Capanema, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR).

🚩 Assistentes: Bruno Fernando Aparecido Rohling (PR) e Nicoli Marques Martins Luiz (PR).

⚽ Gols: Coutinho (ARA), aos 20′ do 1º tempo, Daniel Cruz (PRC), à 1′ do 2º tempo, e Elvis (PRC), aos 31′ do 2º tempo.

🟨 Cartões Amarelos: Marcelo e Rafael (ARA); Matheus Santana, Caíque, Ruan Lima e Daniel Cruz (PRC).

🏟️ Público: 13.348 

Tags:
#paranaParaná Clube#tricolor da Vila#campeonato ParanaensePRPrimeira DivisãoAcessoPatriotasParanavaíFutebolSeleção#Vila Capanema
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